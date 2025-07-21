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    高市青年局打造「行銷大師」青年局長：今年課程升級導入AI

    2025/07/21 09:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局K-TV高雄新媒體人才培育中心年度旗艦方案「行銷大師養成計畫」，即日起開放線上報名！青年局長林楷軒指出，前4屆已累計近500位學員，今年課程升級導入AI模組，歡迎有興趣青年參與。

    青年局說明，因應自媒體與數位行銷蓬勃發展，本屆課程邀集亞馬遜全球開店、YouTube、SoundOn等指標平台，規劃超過百小時實戰課程，內容涵蓋直播銷售、電商策略、粉絲經營、商業變現及短影音製作等重點領域，邀請人氣KOL與業界專家聯合授課，全面培力青年強化數位行銷能力，打造個人品牌與自媒體作品集。

    相關課程與台鋼科大、巨匠電腦、聯成電腦合作，設計4大主題班別，包括「數位行銷與電商整合班」、「AI應用行銷實務班」、「新媒體創意培訓班」及「短影音實戰工作坊」。

    行銷大師養成計畫即日起開放線上報名，免費班別「數位行銷與電商整合班」報名至8月17日止、收費班別「AI應用行銷實戰班」報名至8月31日止、「新媒體創意培訓班」及「短影音實戰工作坊」則開放報名至9月26日止。

    相關資訊可上高市青年局官網「主題專區」＞「K-TV高雄新媒體人才培育專區」查詢，或電洽（07）799-0829。

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