為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北市議員周勝考友情價訂製200床墊 愛心直送七股災區

    首批60床的床墊先送給災損相對嚴重的七股西寮里災區。（盧崑福提供）

    首批60床的床墊先送給災損相對嚴重的七股西寮里災區。（盧崑福提供）

    2025/07/21 07:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北地區，許多鄉親因屋頂破損，雨水傾瀉導致床墊等家具不堪使用。新北市議員周勝考獲悉特別聯繫中部的床具製造商好友，透過「半買半相送」的每床7000元友情價，斥資140萬元，訂購200床床墊，委由台南市議員盧崑福專程送達給災民。

    盧崑福表示，感謝新北市議員周勝考從北台灣傳遞的愛心，幫災民考慮周全，贈送最適合的床墊。他接獲委託後，隨即聯繫災區的里長，上週五先行分送60床給將軍和七股區災民，其餘140床會等廠商製作完成後，直接從工廠運送到災區。

    他說，他和將軍區長許博森、將軍區里長聯誼會長黃聰惠、七股西寮里長柯勝強等人討論後，決定把首批60床床墊先給災損相對嚴重的七股西寮里。床墊表布採全開式拉鍊，不但可拆可洗可換，內材更一清二楚，絕對真材實料。

    盧崑福說，救災不分黨派，重建之路猶如長跑，感謝新北市議員周勝考出手相助，傳遞希望的力量。他後續也會持續追蹤進度，並與市府保持聯繫，確保每一批物資都能妥善且即時送達有需要的災民手中。希望透過一連串公私協力與愛心動能，幫助災區民眾早日重建家園。

    新北市議員周勝考斥資140萬元，訂購200床床墊，委由南市議員盧崑福送達災區。（盧崑福提供）

    新北市議員周勝考斥資140萬元，訂購200床床墊，委由南市議員盧崑福送達災區。（盧崑福提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播