新北市議員周勝考友情價訂製200床墊 愛心直送七股災區

首批60床的床墊先送給災損相對嚴重的七股西寮里災區。（盧崑福提供）

2025/07/21 07:43

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北地區，許多鄉親因屋頂破損，雨水傾瀉導致床墊等家具不堪使用。新北市議員周勝考獲悉特別聯繫中部的床具製造商好友，透過「半買半相送」的每床7000元友情價，斥資140萬元，訂購200床床墊，委由台南市議員盧崑福專程送達給災民。

盧崑福表示，感謝新北市議員周勝考從北台灣傳遞的愛心，幫災民考慮周全，贈送最適合的床墊。他接獲委託後，隨即聯繫災區的里長，上週五先行分送60床給將軍和七股區災民，其餘140床會等廠商製作完成後，直接從工廠運送到災區。

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他說，他和將軍區長許博森、將軍區里長聯誼會長黃聰惠、七股西寮里長柯勝強等人討論後，決定把首批60床床墊先給災損相對嚴重的七股西寮里。床墊表布採全開式拉鍊，不但可拆可洗可換，內材更一清二楚，絕對真材實料。

盧崑福說，救災不分黨派，重建之路猶如長跑，感謝新北市議員周勝考出手相助，傳遞希望的力量。他後續也會持續追蹤進度，並與市府保持聯繫，確保每一批物資都能妥善且即時送達有需要的災民手中。希望透過一連串公私協力與愛心動能，幫助災區民眾早日重建家園。

新北市議員周勝考斥資140萬元，訂購200床床墊，委由南市議員盧崑福送達災區。（盧崑福提供）

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