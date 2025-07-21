襲北台灣機率30％！吳德榮：週四迎熱帶系統 週五降雨威脅高

歐洲系集模式25日侵襲機率圖（左圖）顯示，北台灣被熱帶系統侵襲的機率降至30%左右；25日模擬圖（右圖）則顯示，儘管熱帶系統結構鬆散，預計仍挾帶大量水氣。（圖擷自洩天機教室）

2025/07/21 08:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，21日各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢；本週季風環流內另有熱帶系統逐漸發展，目前歐洲模式模擬北台灣25日被侵襲機率約30%。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，21日受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢；要注意連日降雨致災。

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各地區氣溫為北部24至30度；中部24至34度；南部24至33度；東部24至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22、23日仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至平地的機率。24日起的天氣變化，則與季風環流及其內發展的「熱帶系統」之動向有關，為多雨的型態，但降雨分布，仍需繼續觀察。

吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，21日上午「薇帕」挾強風豪雨，侵襲廣東沿岸，下午通過雷州半島進入東京灣，22日晚登陸越南北部。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式（ECMWF），25日20時侵襲機率圖顯示，「熱帶系統」在台灣東側海面北轉的機率最高，達70%，北台灣被侵襲的機率則降至30%左右；25日2時模擬圖則顯示，「熱帶系統」結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流，挾大量水氣，降雨威脅不容小覷。

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