重症醫學名醫高國晉倒地過世！投入臨床堅持「該做一定得做」

中華民國重症醫學會在官網公布理事長高國晉辭世的訊息，並表示沉痛哀悼。（擷取自重症醫學會官網）

2025/07/21 07:33

〔記者林惠琴／台北報導〕國內重症醫學界痛失一名戰將！中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉驚傳於辦公室倒地不起，並於昨（20）日辭世，享年59歲。衛福部官員也透露，去年就知道高國晉裝了支架，特別拜託他注意身體，當時他還微笑地說：「會啦！但是該做的一定還是得做啊！」聽到過世消息很不捨。

中華民國重症醫學會在官網公布：「本會高國晉理事長，不幸於民國114年7月20日安詳辭世，享年59歲。我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計劃的全心貢獻與辛勞付出。 敬請各界人士與我們一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告。」

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台北榮民總醫院內科部心臟內科特約醫師周嘉裕也在臉書貼文指出：「獲知長庚醫院，曾為台灣重症品質奮力提升的戰鬥好友猝逝，不勝吁吁，祝願他ㄧ路天堂路好走」，並透露高國晉在林口辦公室昏厥倒地，被發現時已經神智喪失無心跳血壓，也經緊急使用葉克膜（ECMO）及高級心臟救命術（ACLS），且同樣情況1年多前發生過，當時高在國泰醫院放過一個支架。

衛福部醫事司長劉越萍亦在臉書發文指出，跟高國晉之所以會認識，完全是因為要推動韌性醫療計畫。他真的是台灣少數自完成住院醫師與總醫師訓練後，就全心全意投入重症醫學與呼吸照護的領域，一直都是在加護病房第一線執行臨床照護工作，也是台灣目前極少數肺臟移植的內科重症照護專家。

劉越萍提到，去年就知道高國晉裝了支架，所以特別拜託他要注意身體。他還微笑地說：「會啦！但是該做的一定還是得做啊！」今天聽到他過世的消息，真的很不捨。

劉越萍也分享了高國晉的心願：「帶領一群有理想抱負、志同道合的同事、學生一起努力，成立重症照護團隊，完成承先啟後與經驗傳承的使命，追求重症醫學的不斷進步。」

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