07/21 各報重點新聞一覽

民眾爆料，在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官媒「福建人民廣播電台」，NCC表示，將派員前往相關地區實測並了解細節，再由相關單位共同研議反制作法。（資料照）

2025/07/21 07:02

自由時報

「匪波」放送福建之聲、央視新聞 中共統戰廣播 深入大台中

民眾爆料，在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官媒「福建人民廣播電台」，節目充斥對台統戰宣傳；我官員表示，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）應有所反制。

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周台英、陳忠慶採血研究 也領運發基金補助

台師大女足隊「抽血換學分」引發關注，計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英已出面道歉，但二人不只執行國科會精準運科研究計畫，二○一九、二○二○年合作運動科學計畫，同樣鎖定女足隊員採血，並獲體育署運動發展基金補助逾百萬元。體育署表示，先全面暫停運科支援案展開調查。

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助詐團取款174萬多元 16歲少女當車手 父須連帶賠償

一名十六歲少女當詐騙集團車手，在台南善化車站取走被害洪姓女子的一百七十四萬七千元，再交給詐團不詳成員。洪女提告要求少女與其父親連帶賠錢，台南地院法官審理認少女父親未舉證有免責事由，判少女與其父要連帶賠這筆錢給洪女。

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聯合報

日參院選舉執政聯盟吞敗 日相石破茂面臨逼宮

日本廿日舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持參院過半所需，這會是自二戰以來，執政黨首次在參眾兩院都成為少數。

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超級星期天藍白反罷 盧秀燕：大罷免大失敗 救救民進黨

七二六罷免投票前超級星期天，藍白大咖昨晚集結南桃園，風雨中催不同意票，罷團在北桃園晚會尬場。台中市長盧秀燕提及南部水災，批民進黨總統、院長在做什麼？並說大罷免大失敗，讓民進黨好好檢討，「也是救救民進黨」。台北市長蔣萬安也喊話綠營，將搞大罷免的力氣十分之一用來救災，別搞政治鬥爭。

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中國時報

超級星期天 藍白綠桃園對決

726罷免投票前黃金周，罷免、反罷免兩軍20日在桃園對決，藍白大咖齊聚中壢區「反罷免，顧桃園」守護民主之夜，逾2萬人擠入會場，台中市長盧秀燕質疑民進黨怎麼了？她呼籲「反罷免、也救救民進黨」。綠營與罷團在桃園區風禾公園舉行「轉動桃園：六區全罷，光復桃園」晚會，向近4000人訴求反共牌。綠營及罷團則在多處掃街，訴求大罷免成功，在選前超級星期天激戰全台各地。

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日執政聯盟慘敗 參院淪少數

日本第27屆參議院選舉20日晚間落幕，出口民調顯示，自民黨席次將大幅減少，與公明黨組成的執政聯盟席次恐低於1999年聯手以來最低紀錄的46席，若同時在參眾兩院喪失過半優勢，將是自民黨1955年主政以來首次雙敗。

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陳忠慶（左）、周台英（右）二人不只執行國科會精準運科研究計畫，二○一九、二○二○年合作運動科學計畫，同樣鎖定女足隊員採血，並獲體育署運動發展基金補助逾百萬元。（資料照）

一名16歲少女當詐騙集團車手，取走被害洪姓女子174萬7千元，台南地院法官審理認少女父親未舉證有免責事由，判少女與其父要連帶賠這筆錢給洪女。（資料照）

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