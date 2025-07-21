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    明天「大暑」別穿這件衣服！廖大乙：「太歲聯盟」做1事快速轉運

    週二（22日）是24節氣中的「大暑」，是一年中最燥熱的節氣。（記者陳鳳麗攝）

    週二（22日）是24節氣中的「大暑」，是一年中最燥熱的節氣。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/21 06:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕週二是「大暑」，為1年中最燥熱的節氣，民俗專家廖大乙表示，今年是動盪激進變化年，祈求農曆下半年趨吉避凶，可善用「大暑」這天轉運，這天最好避開「火上加火」、「水火不容」的紅、黑色衣服。另今年屬「太歲聯盟」的蛇、豬、虎、猴生肖者，關懷、幫助南部受災民眾是最快速轉運的方法。

    廖大乙指出，今年是雙春閏六月的蛇年，是動盪激進的變化年，變動多且快，「大暑」節氣剛好在屬正沖的農曆六月尾聲，週五即閏六月，在進入農曆下半年之前，上半年感覺不順，還有生肖屬蛇、豬、虎、猴的「太歲聯盟者」（犯太歲），可把握「大暑」節氣來轉運。

    廖大乙說，雙春閏月的年份容易「蠟燭兩頭燒」，「大暑」是一年中最燥熱的節氣，這天處理各種事切記保持心平氣和，小不忍則亂大謀。不要穿紅色、黑色衣服，因為紅色屬火，黑色屬水，避開「火上加火」、「水火不容」的機會。

    廖大乙也說，嘉義、台南等縣市受到丹娜絲颱風重創，目前還在復建中，很需要大家關懷和幫忙，因此想快速轉運的，「太歲聯盟」不妨出點力幫忙，捐款、到災區協助修繕、復建等工作，都是行善立德的舉動，即使幫忙傳遞可以協助受災民眾需求的訊息，都是做好事，都可以幫助改運。

    以上為民俗說法 僅供參考

    民俗專家廖大乙建議，「大暑」這天盡量避開穿紅、黑色衣服。（記者陳鳳麗攝）

    民俗專家廖大乙建議，「大暑」這天盡量避開穿紅、黑色衣服。（記者陳鳳麗攝）

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