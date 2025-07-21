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    5縣市豪大雨特報！颱風外圍環流及低壓帶發威 花東雨最劇

    氣象署於今晨對5縣市發布豪大雨特報，其中台東縣需要慎防「大豪雨」。（資料照）

    氣象署於今晨對5縣市發布豪大雨特報，其中台東縣需要慎防「大豪雨」。（資料照）

    2025/07/21 07:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（21日）仍受到「薇帕」颱風外圍環流及低壓帶影響，各地陣雨機率高。氣象署於今晨6點10分針對5縣市發布豪大雨特報，台東縣需要慎防「大豪雨」、花蓮縣要留意豪雨；宜蘭縣、屏東縣、連江縣及蘭嶼、綠島需注意大雨。

    「薇帕」颱風已遠離台灣，逐漸往越南方向移動，不過颱風外圍雲系仍影響台灣，今日各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨，其中花東地區、南部山區及恆春半島降雨較廣泛且持續，花東地區雨勢最大。

    氣溫方面，今日由於各地多雲有雨，高溫普遍落在27至31度，沒下雨時感受稍悶熱，各地早晚低溫約25至27度。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

    週二（22日）、週三（23日）東半部地區有較廣泛的短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。週四（24日）至下週日（27日）雨勢稍緩，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。西半部24至34度，東半部24至32度。

    國際都市天氣：

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 35 26 ~ 31 30 ~ 34 28 ~ 32

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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