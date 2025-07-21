為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重症醫學會理事長高國晉辦公室猝逝 享年59歲

    中華民國重症醫學會20日在官網公布，該學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉猝逝，享年59歲。（圖取自中華民國重症醫學會官網）

    中華民國重症醫學會20日在官網公布，該學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉猝逝，享年59歲。（圖取自中華民國重症醫學會官網）

    2025/07/21 06:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中華民國重症醫學會20日在官網公布，該學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉猝逝，享年59歲。

    高國晉為林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科教授級主治醫師，中華民國重症醫學會在官網首頁發出「沉痛哀悼-高國晉理事長辭世公告」，內容寫道：「本會高國晉理事長，不幸於民國114年7月20日安詳辭世，享年59歲。我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計畫的全心貢獻與辛勞付出。敬請各界人士與我們一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告」。

    台北榮民總醫院內科部心臟內科特約醫師周嘉裕也發文表示遺憾，稱昨獲知曾為台灣重症品質奮力提升的戰鬥好友猝逝，不勝吁吁，祝願他ㄧ路天堂路好走。周嘉裕透露，昨知悉高國晉於傍晚6點左右、在林口長庚辦公室昏厥倒地，被發現時已經神智喪失無心跳血壓，後來緊急使用ECMO及ACLS急救，其實高國晉一年多前也發生過類似情況，在國泰醫院「放過一個支架」。

    胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文表示，高國晉教授在重症上救人無數，在學術上提攜後進，是台灣重症醫療的領頭人，是台灣治療「大白肺」（ARDS，急性呼吸窘迫症候）數一數二的專家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播