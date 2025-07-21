重症醫學會理事長高國晉辦公室猝逝 享年59歲

中華民國重症醫學會20日在官網公布，該學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉猝逝，享年59歲。（圖取自中華民國重症醫學會官網）

2025/07/21 06:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華民國重症醫學會20日在官網公布，該學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉猝逝，享年59歲。

高國晉為林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科教授級主治醫師，中華民國重症醫學會在官網首頁發出「沉痛哀悼-高國晉理事長辭世公告」，內容寫道：「本會高國晉理事長，不幸於民國114年7月20日安詳辭世，享年59歲。我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計畫的全心貢獻與辛勞付出。敬請各界人士與我們一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告」。

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台北榮民總醫院內科部心臟內科特約醫師周嘉裕也發文表示遺憾，稱昨獲知曾為台灣重症品質奮力提升的戰鬥好友猝逝，不勝吁吁，祝願他ㄧ路天堂路好走。周嘉裕透露，昨知悉高國晉於傍晚6點左右、在林口長庚辦公室昏厥倒地，被發現時已經神智喪失無心跳血壓，後來緊急使用ECMO及ACLS急救，其實高國晉一年多前也發生過類似情況，在國泰醫院「放過一個支架」。

胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文表示，高國晉教授在重症上救人無數，在學術上提攜後進，是台灣重症醫療的領頭人，是台灣治療「大白肺」（ARDS，急性呼吸窘迫症候）數一數二的專家。

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