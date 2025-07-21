高捷動漫季換「新」場地 為高雄最大地下街暖場

高捷動漫季換「新」場地，吸引大批民眾參與。（高捷提供）

2025/07/21 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身，動漫迷期待有更多可走逛的商場，高雄捷運公司透露已委外、預估最快今年底開張。

台鐵高雄車站去年12月啟用北側天棚、地下廣場同步成圓，瞬間成為人氣景點，高雄車站及與台鐵共構的高捷R11高雄車站站運量都大增，高雄車站上半年日均運量比去年同期增加逾8%，高捷R11站日均運量成長率更逼近15%，是高捷前5大運量車站中，唯一成長率雙位數車站。

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隨高雄車站空間開放，高捷R11站的4個出入口也啟用（工程期間僅使用1處），民眾注意到新出入口周圍有許多空間，高捷當時說明，這些空間約有1千3百坪，大部分位於高雄車站北側，將是高捷單一面積最大地下街。

高捷夏戀動漫祭7月開場，本週六、日更首度還沒開放的「新」地下街舉辦動漫市集、吉祥物競賽、COSER召集令等活動，與會動漫迷及民眾循指標進入高捷秘密基地，對於新地下街充滿好奇，期待趕快多一處可走逛的商場。

高捷指出，R11高雄車站站新地下街目前已委外，廠商正加緊速度規劃與招商，初步了解會與既有的高捷動漫街（南側）有部分連結，預計最快今年底可亮相。

高捷動漫季換「新」場地，動漫迷對新地下街充滿期待。（高捷提供）

高捷動漫季為新地下街暖場。（高捷提供）

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