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    公車撞死名醫》周佳正驟逝醫護不捨 桃園醫院7/21起設追思場地

    部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（摘自桃醫官網）

    部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（摘自桃醫官網）

    2025/07/20 23:13

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院乳癌名醫周佳正，19日走行人穿越道時遭北市公車撞上送醫不治，令各界震驚與不捨，桃園醫院今於臉書公布，明（21）日起將於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，民眾可自由入席、靜靜緬懷。

    院方指出，「周佳正醫師是用生命守護生命、以溫柔照亮病人心靈的醫者，雖已離開卻留下滿滿溫暖與敬意，停留在我們的心中，我們備好1處寧靜的角落，歡迎您自由前來，獻上1束花、1段話、1份思念，緬懷他行醫路上的溫厚與堅持，也讓這份視病如親的精神，繼續延續」。

    院內醫師留言說，週六特別門診時常看到周主任在鄰診看術後相關需要的病人，原以為周主任週六有看診，詢問後才知道，病人有需要他就約過來檢查，經常小夜接大夜班時段，也還看見周主任在病房穿梭查房，看會診及術後的病人，「為了患者鞠躬盡瘁、視病猶親的胸懷令人欽佩」。

    許多網友、病患也留言弔念「10幾年了每月都要回醫院去看你，想到以後都看不到你了，我的心好痛，這麼好的醫生以後還有嗎」、「感謝周醫師陪伴著病人、醫病如親」、「謝謝周醫師的照顧，因為有您溫柔的照顧，讓我們在治療的過程中不害怕」。

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