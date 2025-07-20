2千元月租停車位遭拒 她不爽PO文嗆告鄰居 慘遭一面倒噴爛

一對鄰居因為停車位租借問題起爭執，意外引發網友熱議。室內停車場示意圖。（資料照）

2025/07/20 23:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在網上發文抱怨，自己想以每個月2000元跟律師鄰居租停車位，但對方獅子大開口要每月6000元，不滿的原PO表示他現在只能把車子停在路邊，放話未來如果有任何車損就要用法律去討公道。讓原PO沒想到的是，大票網友根本不挺他，還反過來吐槽原PO的言行；而被原PO點名的當事律師，今天（20日）也跳出來發聲。

一名徐姓女網友昨天（19日）在臉書社團「匿名2公社」PO出自己與私訊鄰居的聊天室截圖，可以看到原PO指責鄰居明明只有1台車，卻買了2個車位，多的車位就這樣空著，「我已經說過要花錢跟妳租，並不是想停免費……我真的是不懂，妳是不是故意要搞壞社區和諧？沒關係，我這邊都有之前妳拒絕把車位租給我的對話事證，到時候我車子停路邊要是有什麼車損，我一定會對妳提出損害賠償告訴！我不是恐嚇妳，妳自己是開律師事務所的，應該知道事情嚴重性。」

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而原PO將該截圖分享出來討拍：「樓下鄰居明明有多買一個車位，我之前提過說要以2000元1月付費承租，但她卻獅子大開口喊6000元1個月，不得已我才去停路邊、上次大雨因此被淹泡水，修車就花了19萬，這次颱風大雨我很怕又淹但樓下鄰居卻完全不肯商量。我覺得也沒關係，要是我車子有任何車損我一定會用法律討個公道，這位惡鄰居本身就是個律師，希望她自己能有所自覺！」

怎料討拍文一曝光，數千名網友一面倒反批原PO，「別人家的財產，應該跟你沒有關係吧？」、「原來颱風也會把腦子吹壞啊？」、「你這什麼奇怪的腦迴路，人家的車位要不要租還要徵詢你的意見？」、「奇文共賞」、「如果她真的自己開律師事務所，那不得佩服你的勇氣，更羨慕你的天真」、「你根本就是在騷擾鄰居，自以為是的惡鄰居」、「當初不買車位現在唉唉叫什麼？人家車位就算放玩具車，你也沒資格說什麼」、「明知車位是人家的，你說2000就2000，全都你說了算啊？」

即便翻車，原PO今天（20日）仍繼續發文，PO出她與鄰居的後續對話，可以看到原PO打了2、3通電話給鄰居，眼看對方不接，原PO就說：「林小姐，我希望妳可以親自出面解決問題，而不是選擇逃避。我知道法律是妳的專業，但我本身也是專職的國小老師，彰師大畢業的，我若要認真去研讀法律，相信要考上司法官不是太大問題」。鄰居則回覆：「徐小姐，我時間很貴，沒空也沒必要出面解決妳所謂的『問題』。」

原PO進一步指控對方就是惡鄰，「林女身為律師事務所負責人，本身只有1台自小客車，卻在只有12車位的社區購買2個停車位，其中1個車位林女故意長期閒置，嚴重影響到有停車位需求的社區居民權益，這部份已涉嫌違反公平交易法。我曾主張用2000元1個月向林女承租該閒置停車位，但林女卻漫天開價喊出6000元1個月，由於林女多購買的車位是長期閒置無停放其它車輛，6000元1個月明顯不符比例原則，這部份也涉嫌哄抬物價違反消費者保護法。以上是林姓女律師涉嫌違法的內容，我希望大家可以搞清楚整件事情來龍去脈再來評論是非對錯，而不是認為對方是律師就一定是對的，這樣對我們社區其他居民很不公平。」

網友看到後續更新，紛紛留言吐槽「有妳這種法盲的惡鄰居，真倒楣」、「我現在對老師這個職業有重新的看法了，人家有錢，就算要買整棟，也是她的自由，好嗎？」、「支持去考司法官，講的那麼容易，想必妳是個奇才，神邏輯一般人無法領會」、「妳沒錢就不要開車」、「她花錢買車位不用，為什麼就要租給你」、「真同情那位律師，遇到這種低能兒」、「國小老師這種邏輯怎麼教小孩？」

而當事林姓律師今天也發文回應原PO，「我是林小姐，沒錯！就是有2個停車位的林小姐，因為我朋友看到這裡笑到哈腰，所以我也進來這裡說明一下。首先，我有2個車位沒錯，產權都是我的，關於徐女士要跟我租車位，我說明一個位置6000元/月，如果覺得貴可以不要租，這件事沒有很複雜，關於徐女士所說的疑似違反比例原則、疑似違反消費者保護法、涉嫌違法公平交易法，她可以去了解一下內文的定義。至於說我是惡鄰，我可以主張妨害名譽，這在民事上是指損害他人名譽的行為，依據民法第195條，我身為被害人得請求相當之金額作為精神慰撫金，並得請求回復名譽之適當處分。」

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