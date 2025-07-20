亞沙排》銅牌戰日本女子組勝出 男子組北馬里亞納群島成黑馬

女子組銅牌戰，由日本村上礼華及柴麻美直落二擊退澳洲組合JOHNSON和ALCHIN奪銅。（中華民國排球協提供）

2025/07/20 21:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由亞洲排球協會舉辦的亞洲沙灘排球公開賽，今年台灣的賽事是史上首度來到東港大鵬灣舉辦，雖然歷經颱風考驗，但賽事仍是在今天傍晚圓滿落幕，下午由女子組銅牌戰為賽事揭序，由日本組合奪銅，男子組則是由北馬里亞納群島的組合勝出。

高競技層級的沙排賽事首度來到屏東，雖有颱風風雨但仍吸引不少排球愛好者前來，今天進行決賽及銅牌戰，女子組銅牌戰率先揭幕，由日本人氣組合村上礼華及柴麻美直落二擊退澳洲組合JOHNSON和ALCHIN的組合奪銅。

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28歲的村上礼華身高173公分，從2019年起就已成為日本沙灘排球的國家隊成員，會踏上排球，是因小一看電視比賽而展開室內排球訓練並在高中轉練沙灘排球。臉上經常掛著燦爛笑容成為她的標誌，在IG獲3.2萬粉絲追蹤，於屏東期間她也不時發布限時動態分享，像銅牌戰前就曾發布「爆風」、「大雨」限時動態，和167公分、29歲的柴麻美搭配的組合，成功拿下銅牌。

隨後經工作人員調整網高（男子2.43公尺、女子2.24公尺）後，男子銅牌戰登場，最終北馬里亞納群島組合Mister及Johnson亦以直落二，擊退日本高橋巧及池田隼平組合以銅牌作收，由於北馬里亞納群島在沙灘排球的實力現尚屬於於區域發展階段，Mister及Johnson長期搭檔，在屏東站展現實力、經驗及身材優勢，可說是本站賽事的黑馬。

女子組銅牌戰，由日本組合村上礼華及柴麻美（左起）奪銅。（中華民國排球協提供）

男子組銅牌戰，由北馬里亞納群島的組合勝出。（中華民國排球協提供）

男子組銅牌戰由北馬里亞網群島組合Johnson及Mister（右起）奪銅。（中華民國排球協提供）

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