瞎繪！路邊紅線自己畫 議員：北市恐有475張違停烏龍罰單

警方取締違停車輛示意圖。（交大提供）

2025/07/20 20:39

〔記者董冠怡／台北報導〕在紅線違規停車會挨罰，但「紅線」也有可能是假的！台北市議員侯漢廷表示，台北市近2年私繪紅線通報37處、開出475張罰單，權責橫跨台北市政府警察局交通警察大隊、交通管制工程處，但兩者作業並未連動，存在資訊斷鏈，要求建立跨局處合作機制，主動通報、比對、撤銷並發文通知，而非被動等待民眾申訴。對此，事涉單位允諾改善。

侯漢廷指出，有民眾陳情將車停放私繪紅線旁遭開罰，但停車時難以分辨標線真偽，市府執法如以他人違規私繪標線懲罰違停，違反程序正義。據統計，從2023年6月至今年6月，全市共塗銷37處私繪紅線、累計開罰475件，其中9人申訴、4件成功撤銷（其他5件非相關），意味多數民眾可能在毫不知情或無力舉證下誤吞罰單。

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他提到，開罰最多的3大熱點為北投區三合街一段82巷、士林區士東路91巷40弄、信義區吳興街220巷37弄，開單件數平均超過百件，成為冤案重災區。在處理私繪紅線問題上，員警「見線即開單」，缺乏即時查證標線合法性的工具，交工處則是接獲通報後塗銷，但未與執法單位連動，導致資訊無法發揮即時匡正的效果。

侯要求市府建立跨局處協調機制，交工處應建立塗銷清冊，詳列地點、時間及塗銷後正確標線，主動以公文、電子檔形式通報交大；交大需按交工處提供清冊，主動比對並撤銷相關罰單；原則公開透明，由交工處或警方公告塗銷地點清冊，以利民眾自行查詢與申訴。

關於私繪紅線檢舉方式，交工處工程隊長王耀鐸回應，一般民眾如果懷疑紅線私繪，會致電1999反映，接獲通報經查確認私繪，就會塗銷；部分民眾自行選用相似的油漆材質劃設標線，有時不容易辨別，如欲查詢公家機關劃設的紅黃線，可至「台北市交通地理資訊整合服務系統」，但應紅黃線調整相對頻繁，可能會有數天時間差，未來回覆民眾詢問案件時，也會一併通知警方，避免產生誤會開單。

交大補充，配合交工處管制紅黃線地點執法，根據道路交通管理處罰條例第82條1項7款，擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識，可處1200元至2400元罰鍰；受理民眾交通違規申訴，是依申訴內容進行事實審查。若民眾反映違規地點有標線私繪疑義，將轉請交工處查處，如查明確認屬私繪標線，違規構成有疑義，舉發單位將函請案件管轄處罰機關撤銷罰單。

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