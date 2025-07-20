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    高雄輪船遭身障員工控訴嘲諷「來混日子」 勞工局啟動調查

    高雄輪船公司高層遭身障員工控訴職場霸凌，勞工局和交通局都將調查釐清。（記者許麗娟攝）

    高雄輪船公司高層遭身障員工控訴職場霸凌，勞工局和交通局都將調查釐清。（記者許麗娟攝）

    2025/07/20 20:21

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輪船公司1名身障員工向媒體投訴，因罹患小兒麻痺腳不方便，卻被調往需以人力開關鐵柵門的旗津輪渡站，因無法勝任向上級交通局反映，事後卻遭公司高層在會議中嘲諷「什麼都不會，就是來混日子的」。勞工局及交通局都已啟動調查。

    高雄市輪船公司為高雄市政府管轄的公營企業，依法須雇用3%的身心障礙者，目前共聘用3名，其中1名罹患小兒麻痺的女員工是去年11月到任，原本在鼓山輪渡站擔任收票和計算登船人次的工作，今年5月被要求調至旗津渡輪站收票口，但因該站在旅客上下船時須以人力開關柵門，擔心體力無法負荷向上反映未果，才經由工會協助直接向兼任輪船公司董事長的交通局長張淑娟反映，此人事命令才得以取消，未料卻遭嘲諷是來混日子的。

    高雄市輪船公司總經理李虎辰表示，是溝通不足造成誤會，認為遭控職場霸凌是子虛烏有、斷章取義，原先公司考慮是由3名身障員工輪派，經女員工反映後已不再議，也不會對身障人士歧視、霸凌，會議中是指有其他員工質疑女員工的行為是來混日子，卻遭曲解是他羞辱員工。

    勞工局表示，勞檢處將主動前往了解釐清，如事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，將依職安法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。交通局亦回應，將啟動調查及依據相關規定處理。

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