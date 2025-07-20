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    公車撞死名醫 交通部：再次嚴正要求指差確認

    交通部2023年起要求大客車駕駛於路口暫停，執行指差確認。圖為去年10月發布的宣導影片。（資料照，公路局提供）

    交通部2023年起要求大客車駕駛於路口暫停，執行指差確認。圖為去年10月發布的宣導影片。（資料照，公路局提供）

    2025/07/20 20:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕衛福部立桃園醫院的乳癌名醫周佳正19日走行人穿越道時，遭北市公車撞上，送醫不治。交通部今（20日）表示，將再嚴正通函請各縣市公車主管機關，務必確實嚴正要求所轄公車業者，加強駕駛人落實路口指差確認動作，防止憾事再發生。

    交通部表示，台北市轄欣欣客運公車行駛至路口轉彎時，未依規定執行指差確認禮讓行人肇事，將再嚴正即通函請各縣市公車主管機關，務必確實嚴正要求所轄公車業者，加強駕駛人落實路口指差確認動作，以確實防杜憾事再發生。

    醫師公會全聯會今天表示，將行文交通部建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統。交通部回應，現行所有市區公車均強制安裝行車視野輔助系統，內有螢幕輔助駕駛人觀看查明車前四周狀況；現行交通部補助的市區客運業者電動公車，也均進一步配備更完善的先進駕駛輔助系統（ADAS）。

    針對公會的建議，交通部表示，會再請各地方政府公車主管機關，再加強訓練及要求駕駛人要觀看或注意利用車上的系統設備，確保及提升駕駛安全。

    交通部2023年3月起，要求運輸業駕駛人落實路口停讓行人，並要求大客車駕駛於路口暫停，執行指差確認。駕駛執行指差確認時，要同時複誦口訣、擺頭察看、做出指向手勢，確保「左邊沒人，右邊沒人，再通過」。

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