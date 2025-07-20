北醫楓杏醫療隊駐點澎湖 展開19天暑期服務行動

北醫楓杏醫療團隊抵澎，展開19天醫療服務。此次服務內容包含巡迴診療、家訪衛教、社區聯歡晚會及醫學營隊。（北醫楓杏醫療團隊提供）

2025/07/20 20:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊抵澎，即將展開為期19天的暑期服務。此次服務內容包含巡迴診療、家訪衛教、社區聯歡晚會及醫學營隊。服務隊成員分批抵達湖西鄉紅羅村及南寮村等2處據點後，隨即進行場地整理及環境清潔，為後續各項活動做好充分準備。

今年楓杏團隊舉辦之醫學營隊將於7月21日至23日正式展開，包含於澎湖縣立文光國中、馬公市中正國小舉辦的全縣國中小醫學研習營，及馬公國小、湖西國小、西溪國小舉辦的醫學體驗營，服務員今（20）日分為5線抵達各校，準備迎接來自全縣的國中小學員。營期間除了將醫學專業知識融入遊戲中，更攜帶北醫師資及教材至澎湖授課，期望能在學員心中種下醫學種子，進而將健康觀念帶回家庭，從孩童出發，守護整個家庭的健康。

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除營隊之外，楓杏也將於7月24至28日、8月2日至4日，深入澎湖各村進行義診活動及家庭訪視，服務範圍涵蓋湖西、西嶼、白沙、望安各村，以及馬公離島桶盤與虎井。義診團隊攜手醫師、牙醫師、藥師、護理師、物理治療師、職能治療師、醫檢師、營養師等專業醫護人員，透過一系列健康檢查與衛教諮詢，落實在地醫療照護。

楓杏醫療隊長期致力於結合專業與關懷，將醫療資源帶入澎湖。此次出隊特別感謝泰嘉開發建設股份有限公司協助，讓服務隊成員搭乘飛機順利出隊，不僅希望提供即時的醫療協助，更藉由與社區居民、學子深度互動，建立永續健康照護基礎。

北醫楓杏醫療團隊進駐營地，將展開19天澎湖巡迴醫療行程。（北醫楓杏醫療團隊提供）

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