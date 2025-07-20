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    海洋的禮物 珍稀貝殼美術館 父女檔打造成環境教育殿堂

    貝殼23美術館內超過百年、重達200公斤的硨磲貝。（記者蔡宗憲攝）

    貝殼23美術館內超過百年、重達200公斤的硨磲貝。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/20 19:51

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島一隅，隱藏著一座名為「貝殼23美術館」的寶庫，館內數十萬枚貝殼，數量之多難以估算，宛如海洋的縮影。這裡不僅是貝殼蒐藏的天堂，更是吳素如與已故父親吳水吉50餘年心血的結晶。從早年販售珍稀貝殼的生意，到如今轉型為環境教育的殿堂，館藏更成碩博士論文推手，這對父女用熱情與執著，書寫了一段屬於台灣的貝殼傳奇。

    吳素如回憶，父親早年從事遠洋漁業工作，足跡遍布全球，總從異國帶回一枚枚閃耀的貝殼。最令她難忘的，是館內珍藏的「世界最小紀錄」鸚鵡螺。當年，父女倆根據研究，得知鸚鵡螺幼年時棲息於南極通往馬六甲海峽的海溝，長成後才漂流海上。他們遠赴印尼偏遠漁村，拿著圖片四處詢問，歷經波折才取得數枚珍貴標本。「連國外學者都驚嘆，特地來台研究」，吳素如驕傲地說，這份成就感遠超過任何金錢回報。

    館內藏品琳琅滿目，超過百年、重達200公斤的硨磲貝，罕見的蛇螺標本，以及台灣活化石「龍宮貝」、珍寶「夜光蠑螺」，皆是父女倆費盡心血搶救而來。吳素如透露，曾有收藏家開出百萬高價求售，但她堅決拒絕，「我愛的是貝殼的價值，不是價格。」

    50餘年前，吳氏父女貝殼產業從路邊攤開始，到鵝鑾鼻燈塔店面「貝殼23專賣店」，背後是無數汗水。吳素如父親從50歲起，投入「洗貝殼」的工作，從藥水浸泡到砂輪機打磨，每一步都考驗耐心與技術。貝殼23美術館的收藏規模與完整性，吸引了「貝殼博士」賴景陽與藍子樵的注意；館內珍藏啟發了無數國內外學術研究，相關論文與書籍堆滿書架。吳素如盼望，這些海洋的禮物「貝殼」，能繼續啟發更多人走進大海的懷抱，感受地球生命的脈動、喚起對自然環境的尊重與珍惜。

    吳素如盼望海洋的禮物「貝殼」，能繼續啟發更多人走進大海的懷抱。（記者蔡宗憲攝）

    吳素如盼望海洋的禮物「貝殼」，能繼續啟發更多人走進大海的懷抱。（記者蔡宗憲攝）

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