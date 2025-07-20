週一全台防大雨襲擊！橘紅暴雨區1圖看懂

2025/07/20 21:18

週一東部及東南部地區，有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（21日）因輕颱薇帕外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，南部、東北部、澎湖、金門及大台北山區，恐有局部大雨發生的機率；東部及東南部地區，也有局部大雨或豪雨發生的機率。

中央氣象署預報，週一仍受颱風外圍雲系及低壓帶影響，花東、恆春半島及南部山區，將有陣雨或雷雨；其他地區則有短暫陣雨或雷雨。其中，南部、東北部及大台北山區，恐有局部大雨發生的機率；花東地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，而南部、東半部、蘭嶼、綠島、澎湖及恆春半島沿海，亦有長浪發生的機率，請注意自身安全。

溫度方面，週一各地為雲多偶雨，高溫普遍約27至31度；而早晚低溫為25至27度。離島的澎湖為陰短暫陣雨或雷雨，約27至32度；金門為陰短暫陣雨或雷雨，約27至32度；馬祖為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，約27至30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，由於台灣將落入低壓帶範圍內，大氣條件仍不穩定且環境水氣多，預測各地普遍為多雲或陰，並有短暫陣雨或雷雨的天氣，午後要留意熱對流雷雨。

紫外線指數方面，週一新北市、台北市、台東縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏南風，中部以北稍易累積污染物。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

今年第6號颱風「薇帕」，在登陸中國廣東後減為輕颱。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，週一高溫普遍約27至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一中部以北稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

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