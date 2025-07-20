毛孩也可觀戰！ 樂天球場打造寵物友善專區預計8月啟用

毛孩有福了！也可到球場觀戰！桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月啟用。（記者李容萍攝）

2025/07/20 19:02

〔記者李容萍／桃園報導〕隨著飼養寵物市民數逐年增加，桃園市政府動物保護處盤點轄內適宜空間，推動設置寵物友善專區，在地樂天桃猿隊去年11月球季結束後，與市府洽談合作於樂天球場3壘與外野間的區塊打造球迷與一般民眾皆可使用的寵物友善專區，讓球迷可以帶著寵物一起觀賽。農業局長陳冠義今（20）日表示，寵物友善專區施工接近尾聲，預計8月下旬開放寵物進場。

陳冠義表示，寵物專區會將一般球迷及帶寵物進場的球迷分隔，避免互相干擾，座椅上也有可繫繩設施，方便飼主固定牽繩，保障寵物安全與空間秩序，看台上還有噴霧降溫設備，可以降低區域溫度，減少中暑風險，市府與球團謹慎規劃動線以及相關防護措施，未來開放後也會視情況持續調整。

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市府動保處長王得吉表示，桃園市現有28處寵物公園，除了樂天桃園棒球場，還有青埔公十公園分別新增1座，屆時桃園市寵物公園總數將達30座，數量居六都之冠。

王得吉說，於國際棒球場增設寵物友善專區，是為提升球場多元發展，提供寵物友善環境，讓毛小孩也有機會進入球場，市府與樂天桃猿棒球隊合作打造寵物友善專區，規劃有室內、室外看台區及戶外蹓躂休息區。該區球賽期間提供球迷使用，非比賽期間則開放部分區域免費提供民眾帶著自己的毛小孩來使用，總經費約550萬元。

另外，考量青埔地區移入人口越來越多，近年來一直都有在規劃要在青埔設置寵物公園，但因尋地困難，最終落腳在青埔公十公園，園內有設置簡易戶外運動設施及飲水設施等，總經費約530萬元，預計9月完工。

毛孩也可到球場觀戰！桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月下旬啟用。（桃市府動保處提供）

毛孩也可到球場觀戰！桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月下旬啟用。（桃市府動保處提供）

毛孩也可到球場觀戰！桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月下旬啟用。（桃市府動保處提供）

桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月下旬啟用。（記者李容萍攝）

毛孩也可到球場觀戰！桃市府攜手樂天打造寵物友善球場預計8月下旬啟用。（記者李容萍攝）

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