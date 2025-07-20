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    九降風柿餅意象融入設計 新埔公二公園成親子新亮點

    新埔鎮公二公園搖身一變，成為全國首座以「柿子」為主題特色遊戲場。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公二公園搖身一變，成為全國首座以「柿子」為主題特色遊戲場。（新竹縣政府提供）

    2025/07/20 18:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新埔柿餅居然也可以「玩」！新竹縣政府攜手新埔鎮公所，斥資總經費1980萬元改造新埔鎮公二公園，將原先簡易的社區公園，搖身一變，成為全國首座以「柿子」為主題特色遊戲場，今天（20日）下午在滂沱大雨中開幕。

    新埔鎮公所安排美食市集、花鼓與舞獅表演，並提供客家點心餐盒、造型氣球與爆米花，鎮長陳英樓邀請大小朋友等天氣好時，一定要來體驗公園設施。副縣長陳見賢表示，縣府致力推動「一鄉鎮一特色公園」，打造「全齡共融、世代友善」的公共空間，未來還有更多特色公園陸續完成。

    新埔鎮公所表示，新埔鎮公二公園2024年初開始規劃設計，透過民眾參與討論，決定以新埔鎮地方特產「柿餅」為主題意象，結合公園內既有地形、樹木、植栽等元素，將九降風獨特氣候造就的柿子產業設計為遊戲場，依不同年齡層兒童提供不同強度性形質遊樂設施，打造特色遊戲場。

    公園設置柿子入口意象、高達6公尺的「柿餅堆堆樂」遊戲主塔、柿子斗笠遊戲塔、曬柿餅為意象的遮陽棚、九降風溜索區，地景小丘、挖土遊戲機、彈跳床等設施。

    縣府產業發展處指出，此次完工的不僅是公園，更包含了鄰近的全新蝴蝶造型公廁。公廁設有親子廁所及無障礙設施，貼心滿足不同年齡與需求族群的使用需求。

    新埔鎮公2公園以地方特產「柿餅」為主題意象，結合公園內既有地形、樹木、植栽等元素，將九降風獨特氣候造就的柿子產業設計為遊戲場。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公2公園以地方特產「柿餅」為主題意象，結合公園內既有地形、樹木、植栽等元素，將九降風獨特氣候造就的柿子產業設計為遊戲場。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公所安排美食市集、花鼓與舞獅表演，並提供客家點心餐盒、造型氣球與爆米花。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公所安排美食市集、花鼓與舞獅表演，並提供客家點心餐盒、造型氣球與爆米花。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公二公園特色遊戲場，今天（20日）下午在滂沱大雨中開幕。（新竹縣政府提供）

    新埔鎮公二公園特色遊戲場，今天（20日）下午在滂沱大雨中開幕。（新竹縣政府提供）

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