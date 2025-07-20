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    近距離接觸 逾300隻燕鷗突現身高雄汕尾燈塔

    燕鷗停棲在漁港燈塔上。（陳俊強提供）

    燕鷗停棲在漁港燈塔上。（陳俊強提供）

    2025/07/20 18:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾漁港外沙洲被大雨沖刷消失，原以為燕鷗家族今年會缺席，未料這兩天有超過300隻燕鷗飛進汕尾地區，因無處可去，出現集體停在消波塊及漁港燈塔上奇景，用手機就拍得到。今（20）日參加海洋保育署海鳥調查的親子們巧遇嬌客，有難得近距離接觸機會，直呼上了寶貴的一課。

    林園愛鄉協會理事陳俊強說，蒼燕鷗、紅燕鷗及鳳頭燕鷗群昨天突然飛抵汕尾地區，集體停棲在市境之南樹旁消波塊上，看到漁船出航捕撈，親鳥立即帶著雛鳥出海尾隨覓食。今天風強浪大，海浪不時漫過消波塊，燕鷗家族被迫離開，選擇較高的地點停棲，因而出現停留在汕尾漁港燈塔奇景。

    海保署高雄保育站舉辦四梯次「大手牽小手」親子海鳥調查，前一梯次撲空，沒想到第二梯次前往漁港觀看招潮蟹生態時，赫然發現燕鷗就停在燈塔上，還有黑腹燕鷗在招潮蟹灘地上來來去去，距離人類不到10公尺，完全不怕生。

    陳俊強表示，燕鷗在澎湖育雛後，通常在7月中旬左右，親鳥帶會帶著今年出生雛鳥來到高屏溪口練習覓食，然後再往南遷徙，沒有了棲息的沙洲，照理說是不會停留，有可能因為颱風環流的影響，不得不進來躲避強風豪雨。他說，將觀察燕鷗是否會往北到雙園大橋灘地，或另覓它處，持續養育雛鳥天職。

    燕鷗罕見地停棲在消波塊上。（陳俊強提供）

    燕鷗罕見地停棲在消波塊上。（陳俊強提供）

    燕鷗集體停棲在消波塊上。（陳俊強提供）

    燕鷗集體停棲在消波塊上。（陳俊強提供）

    參加海鳥調查親子難得有與燕鷗、招潮蟹近距離接觸機會。（陳俊強提供）

    參加海鳥調查親子難得有與燕鷗、招潮蟹近距離接觸機會。（陳俊強提供）

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