學校總動員災區校園復原8成 南市教局力保如期開學

災情較嚴重的竹埔國小，南市教育局與學校總動員進行災後校園清理。（圖由南市教育局提供）

2025/07/20 18:33

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風肆虐，重創台南，連日來台南市教育局與學校結合教職員、社區、家長會和校友會等共同協力清理下，各校環境復原進度超前，截至今日整體恢復情形已超過八成。南市教育局表示，學校暑期輔導、國小夏日樂學活動已可正常進行，雖有少部分學校災情較重，但後續因地制宜方案一定會確保各校如期開學，請家長放心。

南市教育局長鄭新輝表示，針對災情較嚴重的竹埔國小，日前陪同教育部鄭英耀部長親自前往勘災後已承諾提供專案協助，後續學校將制定校舍修復方案，並啟動相關作業期程，希望原校舍可如期在開學前使用無虞。若因天候或工期等因素，無法如期完成修繕工程，也會透過該校跨校合作方案，讓學生可以和其他同學一起開學上課。

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鄭新輝說，竹埔國小於112和113學年度曾參與本市偏鄉小校跨校合作創新學習方案，分別和坔頭港、歡雅國小學生跨校共學，為確保114學年度學生可如期開學上課，教育局和學校已制定備案，如校舍修復不如預期，該校師生將與鹽水區歡雅國小進行跨校合作，透過雙導師協同教學和學生合作共學模式，提供更好的學習品質，讓學生獲得更好的照顧。

教育局說，此次各校投入救災的教職員工達9360人次，校園災損以樹木倒塌最為嚴重，除各校因地制宜自請廠商清理外，教育局也啟動「樹木清理開口契約」，結合學校洽請38個在地廠商協助清運，目前樹枝裁切工作已大部分完成，預計於7月底前全面完成樹木清運。

南市竹埔國小校園倒木清理。（圖由南市教育局提供）

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