明後天是關鍵！菲東海面恐再有熱帶低壓 未來一週天氣不穩

未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/20 18:13

〔記者林志怡／台北報導〕本週六即將迎來大罷免首波投票日，但最後黃金週受到低壓帶影響，整週降雨機率偏高。中央氣象署指出，雖輕度颱風薇帕持續遠離，但受其外圍雲系影響，明日各地仍容易有短延時強降雨，接下來整週也因為低壓帶影響，有較明顯的陣雨或雷雨，氣溫也普遍落在30至34度左右。

中央氣象署預報員張竣堯指出，明日仍受到薇帕颱風外圍雲系影響，各地容易有短延時強降雨，花東地區、南部山區、恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，且南部、東北部、大台北山區有局部大雨，花東地區有局部大雨或豪雨。

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張竣堯說，接下來整週仍受到低壓帶影響，且菲律賓東方海面可能有低壓系統發展，週一、週二是觀察重點，雖後續發展強度、路徑、距離台灣遠近等不確定性大，但目前預估此一低壓系統有機會增強為熱帶性低氣壓，並從台灣東部外海北上。

此外，張竣堯表示，週二、週三東半部地區有局部陣雨或雷雨，其他地區易有局部短暫陣雨或雷雨，且東半部降雨時間較持久，並可能出現局部大雨；週四至週日因高壓稍微往北移動，北部、東部地區迎風面有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提到，週六（26日）也持續受到低壓帶影響，北部、東半部容易有局部短暫陣雨或雷雨出現，且中南部地區多雲且午後有局部短暫雷陣雨，但若屆時有熱帶系統靠近台灣，天氣可能明顯不同。

氣溫方面，張竣堯指出，由於未來一週受到低壓帶影響，各地多雲且偶有降雨，極端高溫發生機率較低，普遍白天高溫落在30至34度左右，未下雨時感受較悶熱。

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