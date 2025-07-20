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    分享助災民修復家園經驗 台江研討會倡議建構在地互助防災

    因應極端氣候帶來的災害風險，社大台江分校師生分享在公共參與中的互助防災經驗。（社大台江分校提供）

    因應極端氣候帶來的災害風險，社大台江分校師生分享在公共參與中的互助防災經驗。（社大台江分校提供）

    2025/07/20 18:21

    〔記者蔡文居／台南報導〕為因應極端氣候帶來的災害風險，台南社區大學台江分校今天舉辦研討會，聚焦師生在公共參與中的互助防災經驗。60多位師生齊聚一堂，在古禮謝師儀式與禮敬海尾大道公後，共同分享參與社區行動與風災後重建的實際行動，倡議建構在地互助防災系統，展現地方防災社群的能量。

    今年遭遇丹娜絲颱風侵襲，台南社大台江分校部分學員家中受創，居家修繕、水電班師生第一時間主動協助災後修繕，台江綠道志工則自發巡查山海圳綠道、清理倒木與枯枝，展現平日累積的組織力與行動力。

    居家水電修繕班林清華老師則分享協助鄉親修復家園的經驗，引起師生熱烈討論 。大家認為，社大班級師生參與公共議題討論行動，無形之中，形成在地互助社群，這是社大師生面對災難時，可以結合專業社群及公部門，建構在地防災互助系統，未來將進一步舉行公民會議研討實際做法。

    多位學員表示，參與社大後不僅學到實用技能，更建立社群情誼。防災不只是技術問題，更是社區互助的實踐。居家修繕、環境守護、綠道維護等行動，都是累積在地防災能力的過程。透過課堂與公共行動結合，逐步培養面對風險社會的集體應變力。

    台江分校執行長吳茂成指出，未來將持續推動跨課程協力與社區連結，舉辦公民會議與防災演練，讓「能互助、會防災」成為生活的一部分，並以學習為基礎，建立結合地方文化、永續行動與公民力的防災社群，強化社區因應氣候風險的韌性。

    台江綠道志工於災後，協助清除山海圳綠道落葉枯枝。（社大台江分校提供）

    台江綠道志工於災後，協助清除山海圳綠道落葉枯枝。（社大台江分校提供）

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