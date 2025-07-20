台3線峨眉段台灣百合綻放 浪漫大道試辦台灣原生植物復育

新竹縣峨眉鄉台3線91.4公里處的擋土牆上方，有一片台灣百合正值花季。（記者廖雪茹攝）

2025/07/20 18:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉台3線91.4公里處的擋土牆上方，去年底公路局在「百合達人」駱明永的指導下，栽種了1千株台灣百合和800株新竹油菊，現正值百合花季，朵朵純潔白花隨風搖曳，為浪漫大道增添迷人風采！

多年來，駱明永持續在台灣各地推廣栽種台灣百合，並選在峨眉鄉的十二寮休閒農業區，打造「時光綠園」栽種台灣原生種植物，復育許多特有或是少見的本土花卉，也作為他的台灣百合工作室。

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交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段段長顏建忠表示，台3線又名內山公路，為配合「樟之細路」的美名，於沿途大量種植栽樟樹等喬木，植栽區常見金露花、朱蕉等灌木，冷硬的擋土牆則有紫花馬纓丹等垂墜式綠化，美化公路景觀。

顏建忠說，為響應野百合復育計畫，去年12月工務段首度在百合達人駱明永的指導下，於91.4K南下擋土牆上方約20公尺長的空間，首度栽植了1千株台灣百合，北上路段則種了800株稀有植物-新竹油菊。5至7月正是百合花季，歡迎遊客賞花，但請勿任意修剪摘採。

顏建忠表示，台灣百合和新竹油菊都是台灣原生植物，如適應良好，研擬在台3線其他路段擴大試辦栽植區，希望讓更多人看見並珍惜台灣之美！

台3線91.4公里處的台灣百合正值花季，朵朵純潔白花隨風搖曳，為浪漫大道增添迷人風采！（記者廖雪茹攝）

有「百合達人」之稱的駱明永，多年來推廣種「台灣人的花」-台灣百合。（記者廖雪茹攝）

有「百合達人」之稱的駱明永，多年來推廣種「台灣人的花」-台灣百合。（記者廖雪茹攝）

「百合達人」駱明永持續在台灣各地推廣栽種台灣百合，並選在峨眉鄉的十二寮休閒農業區，打造「時光綠園」栽種台灣原生種植。（記者廖雪茹攝）

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