台積電嘉科廠意外連連 廖大乙：人安、靈安與神安才有工安

台積電嘉科廠預訂年底前裝機，但工安事故頻傳遭勒令停工，是否造成衝擊有待觀察。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/20 17:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區CoWoS先進封測廠新建過程意外頻傳，光今年5月20日迄今就釀2死2重傷重大工安事件4起。雖7月17日迎請地藏王、土地公到工地坐鎮，但今天又發生載重約50噸板車翻覆事故，幸未造成人員傷亡。意外連連，廠方有意請家將進來處理，對此民俗專家廖大乙強調，人安、靈安與神安才有工安，因而撫慰祖靈是當務之急，最好蓋個小廟祭祀亡靈保佑施工平安。

據了解，由於台積電嘉科廠工安事件連環爆，而且原因很莫名其妙，廠方計畫明天邀請法師帶領八家將和好兄弟談判，了解祖靈們有什麼需求。

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主張「談錢非宗教」的廖大乙表示，俗話說「先得先後得後」，這些史前人類幾千年前就生於斯長於斯，並埋骨在這裡。與世無爭的祖靈長眠地底數個世紀，因嘉科園區開發，台積電設廠而見光，雖說這是時代的演進，但後人一定要對先人存著敬畏之心，而不是一味壓制。

廖大乙指出， 台積電嘉科廠恭請關公鎮廠，但關公的神格是要消滅所謂的妖魔鬼怪，難免與祖靈產生衝突，廠區自然不得安寧，廠方沒有對應，才有一連串的詭譎死傷事故。奪走兩條人命後，又緊急供奉地藏王菩薩與土地公，結果又發生板車翻覆意外，現在要請家將談判，稍有不慎恐擦槍走火，建議以和為貴，誠意對待祖靈的感受，提出好兄弟可以接受的方案，例如建「萬善同歸」小廟讓祖靈安身立命。

民俗專家廖大乙建議台積電嘉科廠幫祖靈蓋個小廟奉祀，化解工安問題。（廖大乙提供）

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