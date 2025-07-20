台南社大教與學博覽會招生逾4000人次 未來將遷校文賢國中

台南社大在台南公會堂舉辦「教與學博覽會」，招生數已突破4000人次。（台南社大提供）

2025/07/20 17:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學今天在台南公會堂舉辦「教與學博覽會」，此次以「綠生活×社區力×學習行動」為主題，雖然今天風雨不斷，仍吸引近600人參與，展現市民學習成果與在地行動力，目前招生數已突破4000人次。配合南市教育局校區調整，未來，台南社大將遷往文賢國中校區上課。

台南社大校長林朝成表示，社大課程強調公共參與與公民素養，許多課程設計融合社會議題，鼓勵學員組成社群，從個人興趣出發投入在地實踐。像是連續20年的海灘廢棄物監測、10年推動台南公園復育的樹公民行動、關注穿山甲保育與地質公園發展的龍崎倡議、美學社群投入歷史街區保存與公民策展等，都展現學員透過學習參與社會的力量。

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這次博覽會分為動態展演與靜態攤位兩大展區，課程成果橫跨舞蹈、太鼓、武術、樂器與合唱等，許多班級更主動將所學運用在社區關懷與健康促進上。靜態展區則展出如海洋保育、舊衣改造、居家修繕、太陽能應用、綠屋頂營造、友善交通等主題，呈現學習與永續生活的結合。

市府教育局主秘陳宗暘表示，台南社大每年學習人次破萬，是重要的市民公共參與平台。因應目前後甲校區國中增班必須要再調整校區的問題，市府也為社大找到了可以長久穩定辦學的文賢國中校區，也爭取資源協助教室環境的整建，希望可以給社大師生更好的學習環境。

社大表示，目前仍在原校上課，遷校最快也是明年的事了。

台南社大關注龍崎穿山甲保育與地質公園發展，當地浪犬的管理是一大課題。（台南社大提供）

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