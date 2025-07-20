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    首頁　>　生活

    薇帕颱風重創玉山步道 主峰線暫時封園

    玉山主峰線步道28號棧橋橋頭塌陷，垂直落差約1公尺高，下方即溪谷斷崖。（玉管處提供）

    玉山主峰線步道28號棧橋橋頭塌陷，垂直落差約1公尺高，下方即溪谷斷崖。（玉管處提供）

    2025/07/20 17:16

    〔記者張協昇／南投報導〕「薇帕」颱風外圍環流為南投高山帶來強風豪雨，其中玉山主峰線步道約4.1公里處的27號棧橋路基傾斜下陷，滑落流失至懸崖下方，導致連接28號棧橋橋頭塌陷，由於路基下方即溪谷斷崖，玉山國家公園管理處今（20日）宣布玉山主峰線暫時持續封園，將於明（21日）天儘速僱工修復，預計5個工作天，一旦修復完成，即公告恢復入園時間。

    玉山國家公園管理處指出，該處在 「薇帕」海上颱風警報發布後即公告禁止入園，為了讓熱門的玉山主峰線能儘早恢復入園，今早在颱風過後，保育巡查員即展開主峰線步道路況勘查，清除多處倒木、落石、箭竹垂枝及86號棧橋橋面堆積的土石。

    惟遺憾的是在步道約4.1公里處，過26號棧橋銜接至28號棧橋之間的27號棧橋，由於受到強降雨影響，整座棧橋橋體隨路基傾斜下陷，滑落流失至懸崖下方，導致連接的28號棧橋橋頭塌陷，垂直落差約1公尺高。整段路基塌陷長度約達10公尺長，且下方即溪谷斷崖，崩塌處極為不穩，恐仍有繼續再塌陷的可能。由於近期台灣仍處在低壓帶環流中，山區持續下雨，將增添通行困難及危險程度。

    玉管處強調，為維護山友登山安全，玉山主峰線仍將暫時持續封園，並於明日儘速僱工上山修復，預估約需5天工作天，將設法以砌石方式穩固邊坡後再填平路面，盡速修復恢復入園，惟將視天候情況，以工作人員安全為前提下，彈性調整施工天數。

    玉山主峰線步道約4.1公里處，路基塌陷流失達10公尺，將持續封閉。（玉管處提供）

    玉山主峰線步道約4.1公里處，路基塌陷流失達10公尺，將持續封閉。（玉管處提供）

    玉山保育巡查員清除玉山主峰線倒木、落石。（玉管處提供）

    玉山保育巡查員清除玉山主峰線倒木、落石。（玉管處提供）

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