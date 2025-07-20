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    台鐵平溪線去年2月出軌 運安會：建立輪重管理機制

    台鐵平溪線去年2月發生出軌意外，現場疏散旅客。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

    台鐵平溪線去年2月發生出軌意外，現場疏散旅客。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

    2025/07/20 17:11

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵平溪線去年2月12日發生出軌意外，從八斗子開往菁桐站的第4816次區間車，第3車廂前端第1、2軸出軌，所幸未釀傷亡。國家運輸安全調查委員會完成調查，第3車廂行經事故路段時，最低脫軌係數臨界值低於國際規範，建議台鐵建立輪重管理機制，檢討檢查及整修時限等，並強化平溪支線排水功能。

    去年2月12日適逢大年初三，該列次區間車從嶺腳車站出發後，離站約於200公尺處發生脫軌意外，所幸250名乘客無人受傷，事故原因由運安會調查。

    運安會公布調查報告，第3車廂行經事故路段時，最低脫軌係數臨界值低於國際規範，導致第1轉向架右側車輪爬上鋼軌，向行車方向右側出軌。運安會表示，由於空氣彈簧水平閥異常及軌道平面性不整，第1轉向架右側車輪的垂直力顯著減少，甚至可能使車輪踏面未能接觸鋼軌踏面；此外，該路段未設置防脫護軌。

    至於其他風險因子，運安會發現，「1067mm軌距軌道養護檢查規範」對防脫護軌的鋪設條件有不同定義，加上台鐵對設置條件認知不同，導致事故路段未設防脫護軌。

    台鐵現有設備可測得輪重，卻未有輪重管理措施，錯失利用異常指標及早查修的機會；也未規範軌道幾何不整逾緊急整修標準值的處理時限，僅以單點方式進行砸道整修後的完工檢查，無法確保軌道平面性。

    此外，事故路段設有排水溝，但可能未正常發揮，導致多日無雨下，道碴仍積水，積水混合泥沙除阻礙排水，也使道碴阻力及支撐強度下降，造成軌道幾何不整。

    台鐵現行檢查也無法測出鋼軌斷面積減少率，無法立即檢出並改善有缺陷鋼軌，且法規無鋼軌頂磨耗的相關標準。

    運安會建議交通部修訂「1067mm軌距軌道養護檢查規範」，讓防脫護軌設置條件更明確，並增訂鋼軌頂磨耗標準。鐵道局應檢視並強化對平溪支線軌道及車輛檢修檢查機制。

    運安會則建議台鐵評估，將輪重納入為車輛檢修指標並建立輪重管理機制，強化平溪支線排水，訂定軌道整修時限、強化完工檢查方式、檢討軌道磨耗檢查。

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