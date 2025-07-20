醫師公會將發文交通部 建議公車加裝行人警示系統

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，該會將行文給交通部，建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統。（資料照）

2025/07/20 16:49

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部立桃園醫院的乳癌名醫周佳正19日走行人穿越道時，遭北市公車撞上，送醫不治，醫界與患者均致上沉痛的哀悼，中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明今（20日）更表示，該會將行文給交通部，建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統，避免悲劇重演。

周慶明指出，這兩天醫師公會的會員都熱烈討論行人安全議題，包含建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統，或是有些馬路的斑馬線過長，要短短40、50秒內一次走完有困難，可能就會過於匆促而發生意外，因此行人庇護島的設計也十分重要。

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還路於民行人路權促進會至此次車禍現場勘查發現，該路口斑馬線長達75公尺，依行人步伐通過需要60至65秒，但行人綠燈僅69秒。周慶明提到，像是已故的周佳正醫師，60歲算是年輕，過馬路時還能跑步，若是年齡更高的長者要一次走完，真的會有困難。

周慶明強調，該會將發文給交通部，建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統，若相關系統的價錢太高，政府也可評估提供補助，避免類似悲劇重演。

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