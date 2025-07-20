獨家》不只國科會 周台英、陳忠慶採血研究領走體育署運發基金逾百萬

台師大針對女足隊抽血案，19日舉行記者會，研究計畫主持人陳忠慶（左）、女足教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（資料照）

2025/07/20 16:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大體育系教授陳忠慶與女足隊教練周台英涉違反人體研究法，以畢業學分逼迫女足隊員參加抽血實驗，昨日2人出面承認錯誤，但據查，2人除了執行國科會精準運科研究計畫，2019、2020年也合作運科計畫並獲體育署運發基金逾百萬元補助，同樣鎖定女足隊員採血研究；學者呼籲，體育署應全面檢視研究案的倫理審查，避免再侵害人權。

去年11月台師大女足隊吹哨者簡奇陞揭露周台英、陳忠慶以「抽血換學分」逼隊員參加國科會研究案，昨日陳、周2人承認，部分採血同意書為事後簽名，也聘請無護理師資格者抽血等，涉違反人體研究倫理規範，亦有老師對學生霸凌情節，面臨停權或解聘等處分。

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而據查，除了國科會計畫，陳忠慶、周台英2人也申請教育部體育署運動發展基金補助，其中，2019年的「台灣師範大學女子足球隊選手體能監測與傷害調查」、2020年「離心訓練對女子足球選手傷害預防及提升運動表現效果之影響」2案，以陳為主持人、周列共同主持人，皆鎖定女足隊員為受試者，因要分析血乳酸濃度評估肌肉疲勞等，有抽血行為，編列包含護理師採血費、耗材及分析費等，前案獲補助60萬元、後案45萬元。

另外，周台英在2022年以「大專校院足球運動聯賽女子組第一級比賽的運動科學輔助支援計畫」申請運發基金，研究生育光線（遠紅外線）恢復運動疲勞效果，同樣鎖定女足隊員，抽血測血液生化指標，但該案與周2019年國科會計畫同主題，未獲運發基金補助。

據統計，陳忠慶、周台英2人7年來合作獲運發基金補助5案獲268萬元；如今2人抽血研究有違學倫、涉及師對生霸凌等爭議，這些運發基金補助的研究也待重新檢視。

高教工會理事長周平表示，體育運動界有很多「關係主義」，長幼尊卑來決定資源分配，這套邏輯可能超越了學術界基本倫理，也忽略身體介入與行為觀察等須符合規範，但運體界的教育與行政積弊，恐缺乏人體研究的倫理審查，必須重新建立，因此運發基金補助的相關研究計畫，一定要經過研究倫理委員會，但體育署可能面臨「學官兩棲」問題而無法中立，建議由教育部指導，並啟動外部醫學專家等介入相關補助決策。

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