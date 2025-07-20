越南下龍灣船難 旅行社分析：船型較舊價位較低

越南下龍灣遊覽船19日翻覆釀死傷。（法新社）

2025/07/20 16:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕越南下龍灣遊覽船19日翻船釀死傷，船上無台灣旅客。台灣旅行業者分析，下龍灣是國際級景點，當地訂有風浪出航管制，這次遇上較難預期的突發性極端天氣現象，且事故船隻屬於價位較低的舊型船隻，台灣旅行社多選擇中高等價位船隻，安全性等方面都有所要求，也不會出現過載情形。

據外媒報導，遊覽船載有48名遊客及5名船員，在19日下午1點30分左右遭受突如其來的暴雨侵襲，導致遊覽船翻覆，至少38人死亡。

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鴻毅旅行社執行董事蔡承廷表示，從新聞畫面來看，事故船隻屬於舊型木船，價位較為便宜，多為越南國內旅客使用；台灣旅行業者很少選這麼舊的船型服務旅客，多會選擇當地市場中高價位的船隻，安全設備完善，即便遇上極端天氣，也不至於釀這麼大的傷亡。

蔡承廷指出，下龍灣是國際級景點，越南政府相當重視，因此出航管制也很嚴格，當風力達標時，就不會放行出海，這次應是航程期間遇上突發性極端天氣；而從畫面推斷，事故船隻的大小，塞50幾個人較不舒適，船隻有無操作、設備或超載疑慮，待越南當局調查釐清。

品保協會公關主委李奇嶽表示，從事水上活動要特別留意天氣資訊，國人出國旅遊安全第一，建議找台灣合法旅行社出遊，相關權益、運具安全性都獲得保障，旅行社也有更多資訊及經驗，協助評估當地天氣變化，判斷是否調整旅程。

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