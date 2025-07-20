各界高呼下架周台英「血論文」 國際運動醫學期刊做出決定了！

台師大女足教練周台英被爆出以扣學分威脅球員配合研究抽血，引發輿論撻伐。（資料照）

2025/07/20 18:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足教練周台英近日被爆出以學分威逼利誘球員配合抽血做研究實驗，引發違反醫學倫理等質疑。不少網友和學者近日致信國際期刊《運動科學與醫藥期刊》（Journal of Sports Science and Medicine，JSSM），要求下架周台英與爭議實驗計畫主持人陳忠慶2023年在該期刊發表的論文，並收到期刊主編正面回覆。

台師大女足球員簡奇陞近日跳出來踢爆校內密集抽血研究案，指控教練周台英以扣學分強迫學生連續14天配合每天3次抽血人體試驗，不只傳出執行抽血者非專業醫事人員，還要學生回繳受試者費用作為球隊「公積金」，引發台灣社會高度關注和輿論撻伐。北檢日前主動剪報分他字案，將周台英列為刑法強制等罪嫌被告，交由打擊民生犯罪專組檢察官調查有無涉及不法。

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爭議持續延燒，外界高呼徹查所有使用違法檢體的「血論文」並下架，其中就包括周台英2023年與陳忠慶在《JSSM》發表的論文，近日多名網友、學者相繼致信該期刊說明原委，直指多名學生運動員被迫參與研究並接受不安全的血液採集，嚴重違反《赫爾辛基宣言》（Declaration of Helsinki，醫學倫理學宣言），要求下架論文。

輔大心理系副教授黃揚名在社群PO出《JSSM》主編古爾（Hakan Gür）昨天（19日）的回覆：「感謝您與我分享這起案例。由於作者的不道德行為，編輯部決定撤回該篇文章。我們將在9月號上發布撤稿通知並撤文，同時附上一份解釋原因的聲明。」黃揚名表示，「周教授在JSSM上的文章要被撤下來了，算是還給學生一個公道。當時靠這發表獲得獎金、升等的人事，是不是也該繳回好處？」

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