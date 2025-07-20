桃消詹仁豪「救護車收費制度」論文 獲選參展國際研討會

「PERIC 2025醫療救護與緊急應變國際研討會」日前在台北護理健康大學舉行，桃園市消防局大有分隊詹仁豪發表論文「救護車收費制度現況分析與改善策略」獲選參展。（大有分隊提供）

2025/07/20 16:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕TSP台灣醫療救護學會與國立台北護理健康大學共同舉辦「PERIC 2025醫療救護與緊急應變國際研討會」，桃園市政府消防局大有分隊詹仁豪發表論文「救護車收費制度現況分析與改善策略」獲選參展，內容聚焦救護車收費政策的成效及未來展望，引起國內外專家熱烈討論。

詹仁豪在研究中指出，建立明確的非緊急救護判定標準、簡化收費流程，以及強化救護人員的執法支持，是促進政策落實的重要關鍵，他也強調，提升民眾對於救護車作為公共財的認知，有助於引導正確使用行為，進一步促進資源的合理運用與整體制度效率。

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研究也針對6都的收費制度與執行情形進行比較，發現多數縣市的實際收費比例偏低，顯示收費制度雖已建立，仍有加強宣導與執行面的空間。

此外，詹仁豪觀察到實務上面對的挑戰，以及基層人員在執法過程中，面臨判定標準不清、宣導資源不足，以及在特定情境下執法困難等情況，隨著救護案件持續上升，如何維持高品質的服務，同時讓民眾理解並配合制度設計，是當前各縣市共同面對的重要課題，他也參考國內外經驗，提出分級收費、擴大弱勢減免與強化政策透明度等策略，希望在保障民眾就醫權益的同時，也能讓有限的救護資源被妥善、有效地使用。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，同仁在勤務繁重之餘，仍積極投入專業研究，並利用休假時間參與研討會、與國內外專家交流，足以展現消防人員在救護服務上的專業與熱忱，而每1次出勤都代表著人力與時間的投入，希望民眾能珍惜這份公共服務，將寶貴的資源留給真正急需的病患。

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