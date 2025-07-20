詩人鄭愁予曾喊讚！ 彰化二林酒莊奪法國里昂國際酒賽雙金

彰化二林秉森酒莊參加2025年法國里昂國際酒類大賽，以「1925蔗魂蘭姆酒」（上排）與「巴布薩紅葡萄酒」（下排）參賽，在烈酒與葡萄酒兩大類雙雙奪下金牌。（記者陳冠備攝）

2025/07/20 16:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮秉森酒莊參加2025年法國里昂國際酒類大賽，以「1925蔗魂蘭姆酒」與「巴布薩紅葡萄酒」雙雙奪下金牌，成為台灣首度在烈酒與葡萄酒兩大類別同時獲獎的酒莊，更是亞洲區僅有的雙金得主，創下歷史紀錄。

該賽事被譽為全球最具權威的酒類專業競賽之一，今年吸引來自55國、共7854支酒品角逐，由1100位專業評審盲飲評比，競爭激烈。秉森酒莊的「雙金」佳績不僅代表台灣酒品實力，也讓彰化二林釀酒產業揚名國際。

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酒莊主人楊秉森表示，自己從事葡萄酒釀造逾20年，致力釀出能代表台灣風土的酒款。酒莊創立期間曾一度經營困難，所幸10年前詩人鄭愁予造訪後，對酒讚譽有加，當場下訂一整桶酒，成為他堅持下去的轉捩點。

楊秉森指出，二林過去是南投酒廠葡萄酒供應地，黑后、金香等釀酒葡萄種植密集。當收購中止後，農民開始自行成立酒莊，全盛時期達三、四十家，是全台酒莊密度最高的鄉鎮之一，如今僅剩不到15家，秉森酒莊也一度面臨生存考驗。

他感性表示，「釀酒是孤單的，但有家人和朋友的支持才能走到今天。」這次能躍上國際舞台，除感謝縣府與二林鎮農會補助參賽經費，也期許未來能繼續推動台灣酒品與世界接軌。

彰化縣長王惠美、葡萄酒學者楊豐銘博士、二林鎮長蔡詩傑等人日前親赴酒莊祝賀，並頒發「彰化之光」匾額。王惠美表示，二林釀酒文化扎根多年，這次在國際大賽脫穎而出，是對在地農業實力的最佳肯定。

楊豐銘指出，法國里昂酒賽評比公正、規模國際化，秉森酒莊能從眾多酒款中獲獎，證明台灣小型酒莊也有與國際競爭的實力。他盼縣府持續支持，讓二林葡萄酒在世界舞台上占有一席之地。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

彰化縣長王惠美（左7）、葡萄酒學者楊豐銘博士（右3）、二林鎮長蔡詩傑（右4）等人日前親赴酒莊祝賀，並頒發「彰化之光」匾額。（彰化縣政府提供）

楊秉森表示，10年前詩人鄭愁予造訪後，對酒讚譽有加，當場下訂一整桶酒，同時也做成紀念酒。（記者陳冠備攝）

詩人鄭愁予造訪後在橡木桶上簽名。（記者陳冠備攝）

二林過去二林過去是南投酒廠葡萄酒供應地，黑后、金香等釀酒葡萄種植密集。（記者陳冠備攝）

楊秉森表示，20年來致力釀出能代表台灣風土的酒款，這次評鑑各項評比都獲得相當高分數。（記者陳冠備攝）

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