噴殺草劑害鄰田花椰菜農藥超標900倍 高雄農夫判賠近15萬

噴農藥致鄰田菜花椰菜枯萎挨告判賠。圖非當事菜園。（資料照）

2025/07/20 16:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓稻農去年初購買殺草劑農藥「美速隆」，噴灑田間雜草，未料，鄰田菜農發現其所種植的花椰菜遭受污染，至枯萎受損，藥檢超標914倍告上法院，李男辯其均依照用藥規定否認污染鄰田，橋頭地院認定花椰菜枯萎與被告施用農藥有因果關係，判賠14.9萬元。可上訴。

判決指出，周姓菜農種植花椰菜，其北側與李姓稻農種植水稻的地號土地相鄰，農田水利會灌溉溝渠水流及排水方向，依地勢高低由北往南先經過被告種植稻田，再流至周男種植花椰菜的菜園，去年1月26日及27日李施用俗稱除草「美速隆」農藥，噴灑其水稻田間雜草。

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周男去年2月間發現，所種植的花椰菜嚴重枯萎向警方報案，並委託公證人採擷花椰菜之莖根部樣品，送請農業部農業藥物試驗所檢驗，檢出殘留「美速隆」農藥高達9.14ppm（定量極限為0.01ppm），而向被告李男求償71萬4375元。

李辯稱，他均依照包裝說明指示之用量，使用背負式農藥噴霧機，以水柱方式注入土壤，並未發生溢流之情形，原告花椰菜枯萎與其無關。

橋頭地院審理認為，被告所施用之「美速隆」農藥，其防制對象為水稻移植本田雜草，不易水解、水中不易光分解、土壤中具移動性，藥劑隨田水滲流至地勢較低之菜園土地，種植之花椰菜莖根部因該藥劑受損致生枯萎堪於認定，認原告損害減少之銷售金額應為14萬9625元，應由被告所支付。

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