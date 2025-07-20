動員1807人次馳援嘉南 高雄隊今任務結束

高雄隊支援嘉義縣市、台南災區。（圖由高市府提供）

2025/07/20 16:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府組高雄隊協助嘉義縣、嘉義市與台南市災後整建，累計動員1807人次及大批車輛機具，相關支援任務今將告一段落，藉此經驗打造城際互助模式。

丹娜絲颱風重創台南市及嘉義縣、市，許多路樹倒塌、道路中斷，地區電力、電信、民宅與農作物受損嚴重；市長陳其邁第一時間致電關懷，並組成高雄隊即刻救援，展現城市互助與同島一命精神。

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高市府統計，支援行動累計共出動1807人次，動員425台車輛、563台機具，完成清理180條道路、18處公園、7條綠園道、1處田徑場、1處體育館、19處學校、82棟屋頂受損帆布覆蓋，今日任務將告一段落，明將回歸原工作岡位。

高雄隊支援災區期間受到地方民眾肯定，市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲，以及地方多位民代及民間團體，屢屢前往災區打氣及慰問。

高巿府表示，去年山陀兒颱風期間高雄曾獲各縣市支援協助，這次除應中央需求，市府主動聯繫台南與嘉義，共同面對難關，丹娜絲颱風雖帶來嚴峻考驗，但同島一命，城市整合能量互相協防，希望此模式可提升未來城際區域整合抗災經驗，增加都市防災韌性，為民眾的安全帶來更多的保障。

高雄隊支援嘉義縣市、台南災區。（圖由高市府提供）

嘉義縣長翁章梁感謝高雄隊幫忙。（圖由高市府提供）

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