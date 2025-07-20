升級防災能量 台南七甲社區有逾百名防災士

台南市歸仁區七甲社區去年起就鼓勵里民參加防災士的培訓課程，丹娜絲颱風期間也採取實際行動守護家園。（記者劉婉君攝）

2025/07/20 16:35

〔記者劉婉君／台南報導〕強化社會防災能量，內政部自今年起將防災士培訓課程納入替代役基礎訓練。台南市歸仁區今（20）日也在七甲社區舉辦培訓課程，2天訓練完成後，全區21名里長均將成為防災士，其中，七甲里更有超過百名里民取得防災士的資格。

丹娜絲颱風重創台南，凸顯防災應變能力的重要，歸仁區公所與七甲韌性社區於今日及27日舉辦防災士培訓課程，共有62人參加，七甲社區並與富強昇有限公司、清豪股份有限公司及徐忠和代耕士，簽訂災害防救合作備忘錄，提升社區災防整備能量。

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歸仁區長朱雅宏本身也是防災士，他表示，培訓課程涵蓋災害應變計畫制定、緊急應變處置程序、社區資源整合及災後重建等，期盼參訓者透過理論與實務結合，掌握最新的防災知識，並模擬演練增強應變能力。

七甲社區去年獲內政部消防署「韌性社區維運評鑑計畫~全國特優獎」，七甲里長郭世文表示，災害發生時，7成要靠自助，參與防災士培訓可以學習防災、減災，自己保護自己、保護家人，里內去年就有64名防災士，為全國社區中最多，此次還有45名里民參加。

郭世文說，丹娜絲颱風襲台時，里內第1時間就在社區活動中心成立防災中心，防災士也展開巡邏，遇有樹木倒塌等災情，可以自行排除的就自己處理，沒辦法排除的，就向上通報區公所請求協助，確實發揮作用。

歸仁區公所與七甲社區合作舉辦防災士培訓課程，所有里長均將成為防災士。（圖由歸仁區公所提供）

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