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    花蓮南區大雨 富里多處便道遭沖毀

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉蚊子洞便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉蚊子洞便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    2025/07/20 15:55

    〔記者王錦義／花蓮報導〕受到薇帕颱風外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉降下大雨，過去在0918地震興建的臨時便道多數遭沖毀。富里鄉公所今指出，崙天、明里及蚊子洞便道路基掏空持續封閉；玉里鎮公所指出，秀姑巒溪水位高漲淹沒高寮便道，兩側引道已毀損，故持續封閉。

    花蓮縣南區高寮、崙天、明里、玉長等大橋2022年0918地震遭震垮，目前進行重建工程中，縣府在溪床加蓋臨時便道，提供民眾通行，但遇到大雨容易中斷。富里鄉公所指出，薇帕颱風帶來豪雨不斷，導致富里鄉境內花74、花76線鄉道發生嚴重坍方道路交通中斷，公所於第一時間啟動應變機制，派員搶通花74、花76鄉道，鄉長江東成也協同秘書張ㄧ民與吳江村村長徐添龍實地前往災區勘查。

    鄉長江東成說，目前正調派大型機具進場清理，已與縣府及相關單位聯繫，要求全力支援，將持續關注各處易坍路段，並告知居民避免進入危險地帶，以策安全。富里鄉公所呼籲民眾密切留意天氣及路況變化，勿前往花74、花76線鄉道、崙天、蚊子洞及明里便道，並配合搶修人員作業，共同守護家園安全。

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉蚊子洞便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉蚊子洞便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉明里便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉明里便道路基掏空持續封閉。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉多條便道路基掏空持續封閉，花76鄉道也有土石泥流。（圖由富里鄉公所提供）

    受到薇帕颱風外圍環流大雨影響，花蓮縣南區富里鄉多條便道路基掏空持續封閉，花76鄉道也有土石泥流。（圖由富里鄉公所提供）

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