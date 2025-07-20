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    網路造謠假日放大假不救災 南市府：不排除提告

    南市府秘書長尤天厚（左）表示，對於那些惡意污衊救災的不實言論，市府不排除進行法律追訴。（記者蔡文居攝）

    南市府秘書長尤天厚（左）表示，對於那些惡意污衊救災的不實言論，市府不排除進行法律追訴。（記者蔡文居攝）

    2025/07/20 16:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，連日來台南市政府及各界全力投入救災，但市府發現最近網路言論，出現有心人士故意操作不實謠言打擊市府及救災人員，指台南市先前因災區停班停課1週，所以區公所的人都沒有上班，直到恢復上班後才開始救災。南市府發言人田玲瑚表示，對於這樣的惡質言論，市府予以嚴詞譴責。

    南市府秘書長尤天厚今天主持市府的救災記者會也宣示，對於各界善意的指教，市府都會虛心接受，但是對於那些惡意批評，污衊整個救災過程的，造成市府救災困擾的不實言論部分，台南市政府不排除針對這些人進行後續的相關的法律追訴行為，以杜絕這種不實言論。

    尤天厚表示，今天透過記者會向災民致意，「大家真辛苦！」。其實，市府從災害一開始就全力投入，包括週六日都不眠不休，並非如同有部分人士所說，在網路上污衊市府說週六日都放大假。尤天厚說，針對這種不實言論，對任何後續的救災一點幫助都沒有，這不僅對災區多少造成震撼，也讓大家內心非常痛苦，所以他要在此特別宣示，對於污衊整個救災過程的，造成市府救災困擾的不實言論，市府不排除針對這些人進行法律追訴。

    他強調，台南市政府一定會以民為主，傾聽災民的心聲，來做後續的處理，也感謝各界、志工的投入幫忙及救災資源的不斷湧入，市府各項作為也會落實在災民的需求上。

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