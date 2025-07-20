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    近2萬公噸台南文旦落果全數清除 農業局籲繼續支持文旦產業

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，南市農業局表示，目前已清運完成9成5以上的落果。（南市農業局提供）

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，南市農業局表示，目前已清運完成9成5以上的落果。（南市農業局提供）

    2025/07/20 15:20

    〔記者王涵平／台南報導〕台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，南市農業局表示，目前已清運完成9成5以上的落果，部分由農友原地轉換為有機肥料，倖存的文旦將更為美味，希望各界在中秋佳節繼續選購，支持台南文旦產業。

    農業局長李芳林表示，清運工作得以順利且高效推進，仰賴來自多方的單位及志工協助，包括麻豆區農會總幹事孫慈敏更是每天清晨就率領員工在各個落果清運集散點巡視，指揮山貓等機具在堆積如山的落果群中剷挖落果袋，也協助搬運文旦落果，這不只是一場清運，更是一場匯聚人心的溫暖戰役，甚至國軍在繁忙的演習期間仍全力投入支援清運，同時也有替代役受訓役男加入。

    此外，農業局與產區農會攜手執行此次清運，租用卡車、山貓及抓斗車等機具的費用就高達400多萬元，並利用產區地圖規劃出最合適的集散地。目前仍有未處理的落果，其中部分將由農友自行使用除草攪碎機處理，將其轉化為天然肥料回歸土地，若仍有需要協助清運的部分，農業局也將協調公所及清潔隊協助處理。

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，南市農業局表示，目前已清運完成9成5以上的落果。（南市農業局提供）

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，南市農業局表示，目前已清運完成9成5以上的落果。（南市農業局提供）

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，國軍在繁忙的演習期間仍全力投入支援清運。（南市農業局提供）

    台南文旦產值為全國最高，收成前卻遭丹娜絲強風吹襲，落果嚴重，國軍在繁忙的演習期間仍全力投入支援清運。（南市農業局提供）

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