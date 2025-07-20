秉持正向教學推多元課程 葉瑞珠拿師鐸獎

興隆國小校長葉瑞珠早晨站在校門口迎接學生，給孩子熱情問候。（圖由教育部提供）

2025/07/20 16:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕新竹縣興隆國小校長葉瑞珠秉持正向教學理念，透過看見獲得而非缺少，鼓勵學生向前，並推動多元化課程助學生找到興趣，更投入成人教育與補校，照顧失學者及新住民，以此摘下去年師鐸獎，也獲教育部選為典範人物。

葉瑞珠善於溝通，自豪處理學校事務的撇步之一是「見面三分情」。她提及，曾有小朋友間發生衝突，家長不滿校方處理態度，於是直接邀家長到學校解釋，「孩子之間的衝突，有時他們自己就能解決，大人過度介入反而會把問題搞得更複雜」，因此獲家長信任，後來孩子進入叛逆期還主動來請教育兒之道。

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面對學業成績，葉瑞珠認為，在國小階段，應以孩子的興趣為出發點，正向鼓勵孩子表現好的地方，如「你這次考了99分，好厲害！」而不是「為什麼那一分沒有拿到？」且品德比成績重要，因此在興隆國小每週三「校長愛的叮嚀」時間，她會和孩子們碰面、聊天，鼓勵孩子們各種好的行為。

葉瑞珠堅信，每個孩子都有自己的特質，家長應該瞭解自己孩子的能力，因此她也推多元化課程，將藝術課程與國語、英語、社會、數學、自然等領域結合，舉辦走秀、戲劇、建築展等；結合科技，將藍晒、3D列印、雷射雕刻等在課堂實踐，引導孩子看到自己的獨特與價值，獲第10屆教育部藝術教育貢獻獎-績優學校。

而除了日間的教學工作，葉瑞珠還在成人教育班和補校授課長達26年，她不只教新住民識字和語言，還包括如何適應台灣生活及風土民情，被新住民學生稱「媽媽」，每年母親節都會至家中小聚。她提到，很多新住民女性來台後面臨照顧公婆、照顧孩子、操持家務及工作的壓力，如果可以讓她們接受良好教育，對下一代也會有好的影響。

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