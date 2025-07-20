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    北市「樂Fun水樂園」優惠7/21開跑 平日8折、團體7折再送禮

    台北市立兒童新樂園「樂Fun水樂園」7月起開放戲水。（台北捷運公司提供）

    台北市立兒童新樂園「樂Fun水樂園」7月起開放戲水。（台北捷運公司提供）

    2025/07/20 15:07

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立兒童新樂園「樂Fun水樂園」7月起開放戲水，台北捷運公司表示，明天（21日）起推出購票優惠，平日全面8折；安親班、夏令營、學校團體等30人以上預約享7折優惠，另外加贈小禮物；包場每場最多容納100人，優惠價1萬500元，每人平均105元（原價150元）。

    「樂Fun水樂園」設於遊客服務中心前方草皮區，設施包含直徑超過16公尺的大型戲水池、4公尺高的充氣滑水道、2組平緩滑水道，每天限定5場、每場75分鐘，不過，身高未滿100公分的孩童無法入場、未滿120公分則需成人全程陪同，穿著泳衣或輕便衣物進入，嚴禁拉鍊、鉚釘等尖銳金屬物品；購買單次票即可獲得小禮物，選項如綜合果汁、餅乾、沖泡飲、萬用膏等。

    台北捷運公司指出，原價每人每場150元、採無現金支付（悠遊卡、一卡通、信用卡、LINE Pay、悠遊付、街口支付、全支付、icash Pay等），7月21日起祭出「平日」4好康。園方官網公告，平日全時段8折、優惠價120元；6人以上同行享7折；30人以上團體預約7折，另加贈小禮1份；包場優惠價1萬500元、上限100人，另加贈小禮1份。

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