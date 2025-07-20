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    嘉義番路農會推創新農遊行程 打造深度食農體驗

    嘉義番路農會創新農遊體驗受遊客高度肯定。（番路農會提供）

    嘉義番路農會創新農遊體驗受遊客高度肯定。（番路農會提供）

    2025/07/20 14:54

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會近年致力推動農村旅遊轉型，今年夏季進一步規劃創新農遊體驗行程「做扇柿・袋袋相傳・真柿棒」，獲雄獅旅行社與可樂旅遊青睞納入國內旅遊，已成為團體旅遊與機關學校熱門食農體驗首選。

    阿里山腳下的番路鄉不再只是旅客經過的中繼站。隨著食農教育、農業體驗旅遊掀起風潮，番路鄉農會以專業策劃的「農村生活體驗遊程」吸引知名旅遊品牌雄獅旅行社與可樂旅遊搶先布局，預約大批團體遊客來番路深度體驗DIY課程與農村魅力。

    番路農會近幾年結合果園導覽、季節採果、傳統工藝與在地文化，打造兼具教育性、趣味性與地方創生意義的多元遊程。今年暑假再度推出全新體驗活動「做扇柿・袋袋相傳・真柿棒」，從創意柿染、手工改造舊衣到扇子製作，設計出一系列與在地農產結合的創新手作課程，一上架即吸引大型機關、學校與旅遊業者爭相預約，詢問電話不斷。

    「我們希望讓遊客在旅途中，能真正『做中學、玩中體會』，從一件手作品了解番路的農產特色與文化底蘊，也讓農村旅遊更具記憶點與深度。」番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，農會團隊在既有食農教育基礎上，導入旅遊行銷思維，並強調永續、創意與地方連結。例如以天然柿染液為媒材，讓旅客體驗將純白布袋染成獨一無二的生活用品，不僅提升環保意識，也深度認識番路的特色農產「柿子」如何從食材轉化為文化象徵。

    嘉義番路農會創新農遊體驗遊程熱賣。（番路農會提供）

    嘉義番路農會創新農遊體驗遊程熱賣。（番路農會提供）

    嘉義番路農會推出創新農遊體驗。（番路農會提供）

    嘉義番路農會推出創新農遊體驗。（番路農會提供）

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