屋漏偏逢連夜雨！嘉義縣加緊動員協助破屋頂覆蓋作業

嘉義縣長翁章梁向參與修繕的義消團隊表達感謝。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/20 14:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義，全縣多達6000處屋頂遭強風吹毀，尤其沿海地區最為慘重，東石與布袋各有2000處受損，義竹也有上千處，迄今已是第15天，縣府仍有不少災民無力覆蓋破屋頂，屋漏偏逢連夜雨，境遇堪憐。嘉義縣政府積極投入災後復原，縣長翁章梁今偕布袋鎮長蔡瑋傑、消防局長蔡建安等人前往布袋鎮關心屋頂帆布覆蓋作業，慰問受災民眾，並向參與修繕的義消團隊表達感謝。

嘉義縣消防局表示，經各鄉鎮市公所提報，截至今日縣內急需協助加蓋帆布的住戶仍超過300戶。消防局聯合義消優先協助行動不便、獨居長者的弱勢家戶，除了實地勘查屋況，也在屋頂覆蓋帆布，預防連日降雨造成二次災害，嘉義縣汽車修理業職業工會也捐贈一五六顆報廢輪胎協助固定帆布。

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蔡建安指出，光是布袋地區就還有186戶待修，工程規模龐大，消防局將配合社會局名單，優先處理最急需協助的住戶，未來也會加入推動重建作業，感謝今日所有義消夥伴的無私付出。

翁章梁表示，縣府民政處持續調查災民安置及修繕需求，目前大多數民眾選擇依親，僅有兩人安置於臨時收容所，感謝義消團隊與民間團體臨危受命，協助完成帆布加蓋作業，縣府正積極聯繫全國各地專業修繕團體，協助受災鄉親儘速恢復家園，早日回歸正常生活。

嘉義縣不少屋頂遭強風吹毀無力復原，義消出動人力協助屋頂帆布覆蓋作業。（記者蔡宗勳攝）

義消協助屋頂帆布覆蓋作業。（記者蔡宗勳攝）

風災受損嚴重，屋漏偏逢連夜雨。（記者蔡宗勳攝）

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