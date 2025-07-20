路權團體要公車裝自動緊急煞車系統 北市：站位乘客恐摔傷暫無規劃

衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，在行經斑馬線時遭公車輾斃。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/20 16:04

〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正昨天途經羅斯福路、愛國西路口，遭到公車捲入車底身亡，路權團體及民眾質疑業者督導不周，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統的行人防撞功能。對此，欣欣客運董事長范大維今開記者會宣布請辭負責；公共運輸處業務稽查科長梁筠翎回應，市轄公車裝設的先進駕駛輔助系統（ADAS）已含行車盲點偵測，暫無規劃自動緊急煞車系統。

梁筠翎表示，台北市的公車全面裝設ADAS，已有包含行車盲點偵測系統，考量市區客運有站位乘客，自動緊急煞車系統恐有摔傷疑慮，暫無納入設置規劃。先進駕駛輔助系統均為輔助性質設備，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，將加強教育訓練，行經路口落實停讓。

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目前初步顯示肇事主因是駕駛未落實指差確認，梁筠翎指出，除了要求公車業者督導所屬駕駛長，行經路口應落實右轉指差確認、左轉再三確認，也列為稽查重點，後續將要求加強教育訓練及稽核，確保駕駛長落實標準作業程序（SOP）。

對於范大維請辭，她說，公運處將要求欣欣客運善盡後續賠償責任及關懷家屬事宜，待新任董事長到職也會持續各項督導作業。

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