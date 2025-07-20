為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    路權團體要公車裝自動緊急煞車系統 北市：站位乘客恐摔傷暫無規劃

    衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，在行經斑馬線時遭公車輾斃。（記者劉慶侯翻攝）

    衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，在行經斑馬線時遭公車輾斃。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/20 16:04

    〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正昨天途經羅斯福路、愛國西路口，遭到公車捲入車底身亡，路權團體及民眾質疑業者督導不周，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統的行人防撞功能。對此，欣欣客運董事長范大維今開記者會宣布請辭負責；公共運輸處業務稽查科長梁筠翎回應，市轄公車裝設的先進駕駛輔助系統（ADAS）已含行車盲點偵測，暫無規劃自動緊急煞車系統。

    梁筠翎表示，台北市的公車全面裝設ADAS，已有包含行車盲點偵測系統，考量市區客運有站位乘客，自動緊急煞車系統恐有摔傷疑慮，暫無納入設置規劃。先進駕駛輔助系統均為輔助性質設備，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，將加強教育訓練，行經路口落實停讓。

    目前初步顯示肇事主因是駕駛未落實指差確認，梁筠翎指出，除了要求公車業者督導所屬駕駛長，行經路口應落實右轉指差確認、左轉再三確認，也列為稽查重點，後續將要求加強教育訓練及稽核，確保駕駛長落實標準作業程序（SOP）。

    對於范大維請辭，她說，公運處將要求欣欣客運善盡後續賠償責任及關懷家屬事宜，待新任董事長到職也會持續各項督導作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播