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    首頁　>　生活

    足感心！父母過世繼續照顧93歲阿公 吳樹魁獲頒孝行楷模

    台中太平區公所今天表揚孝行楷模，東汴里吳樹魁（左5）先後照顧生病的父母，還有93歲阿公的生活起居獲表揚。（記者陳建志攝）

    台中太平區公所今天表揚孝行楷模，東汴里吳樹魁（左5）先後照顧生病的父母，還有93歲阿公的生活起居獲表揚。（記者陳建志攝）

    2025/07/20 14:10

    〔記者陳建志／台中報導〕父親節將至，為感謝父親們無私的付出與孝行楷模的榜樣，太平區公所今天舉行「模範父親暨孝行楷模聯合表揚大會」，共有47位模範父親和10位孝行楷模獲表揚，其中東汴里的吳樹魁先照顧生病的父母，4年前父母過世後，繼續照顧93歲高齡阿公的三餐和生活起居，獲頒孝行楷模。

    太平區長陳柏宏表示，阿爸的愛就像一座山，穩重堅毅、剛柔並濟。這些模範父親們不僅是家庭的支柱，更是社區的力量、子女的榜樣。而孝行楷模則是傳承孝道、引領風氣的實踐者，今天獲獎是實至名歸。

    今天受表揚的模範父親中，有來自福隆里的劉世明，擔任澄清綜合醫院主治醫師兼婦產部主任，從醫近30年，守護無數母嬰平安。多年來並熱心義診、舉辦健康講座，以醫者之愛濟世救人，如今兒女也繼承父志，在醫界發光發熱。

    永成里今年72歲的黃兩傳，曾為傑出的工藝創作家，並榮獲2023年太平鐵工藝術成果展匠師組鐵藝特優獎，現任社區規劃師。藝術的薰陶，不僅豐富了家庭生活，也影響長子走上設計之路，父子攜手在創作領域綻放光芒。

    新高里75歲的賴錦盛，樂觀豁達、熱心公益，退休後擔任導護志工、參與市府合唱團，現為關懷據點的活躍學員，展現「退而不休、活到老學到老」的精神，堪為後輩典範。

    孝行楷模方面，東汴里推薦的吳樹魁，7年前父母相繼病倒無法工作，他毅然承擔起照顧家庭的重責，直到4年前父母相繼辭世。持續照顧高齡已93歲的祖父至今已3年，每日準備三餐，照顧生活起居，展現深刻孝行。

    台中太平區公所今天表揚模範父親，立委何欣純（左4）到場獻上祝福。（記者陳建志攝）

    台中太平區公所今天表揚模範父親，立委何欣純（左4）到場獻上祝福。（記者陳建志攝）

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