竹市敬老卡及愛心卡再升級，8/1起搭乘台鐵點數600點以內補助不受限。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/20 14:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市推動敬老卡及愛心卡擴大使用，8月1日起持竹市所核發敬老卡與愛心卡，起站或迄站在新竹市或新竹縣任一火車站搭乘，每次單趟補助在600點以內無上限，讓長輩與身障朋友搭乘台鐵出外拜訪親友，或是到鄰近縣市旅遊更便利，生活更豐富！

市府表示，以往敬老卡及愛心卡可搭乘台鐵的補助，是每趟50點，8月1日起，搭乘台鐵在每張卡點數600點以內，補助不受限，方便持卡民眾到更遠的地方也能獲得更多補助。限搭乘區間（快）車、莒光號及推拉式自強號。

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此外，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。另外搭乘對號列車則不另行劃座。

社會處提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並應配合驗票人員查驗身分證件。如持有竹市敬老卡與愛心卡市民在台鐵車站遇到使用問題，可洽詢車站服務人員或是撥打客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）。如對竹市敬老卡與愛心卡使用項目及申請有疑問，可撥打1999或與各區公所社政課及社會處洽詢。

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