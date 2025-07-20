為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市敬老卡及愛心卡再升級 8/1起搭乘台鐵點數600點以內補助不受限

    竹市敬老卡及愛心卡再升級，8/1起搭乘台鐵點數600點以內補助不受限。（記者蔡彰盛攝）

    竹市敬老卡及愛心卡再升級，8/1起搭乘台鐵點數600點以內補助不受限。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/20 14:03

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市推動敬老卡及愛心卡擴大使用，8月1日起持竹市所核發敬老卡與愛心卡，起站或迄站在新竹市或新竹縣任一火車站搭乘，每次單趟補助在600點以內無上限，讓長輩與身障朋友搭乘台鐵出外拜訪親友，或是到鄰近縣市旅遊更便利，生活更豐富！

    市府表示，以往敬老卡及愛心卡可搭乘台鐵的補助，是每趟50點，8月1日起，搭乘台鐵在每張卡點數600點以內，補助不受限，方便持卡民眾到更遠的地方也能獲得更多補助。限搭乘區間（快）車、莒光號及推拉式自強號。

    此外，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。另外搭乘對號列車則不另行劃座。

    社會處提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並應配合驗票人員查驗身分證件。如持有竹市敬老卡與愛心卡市民在台鐵車站遇到使用問題，可洽詢車站服務人員或是撥打客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）。如對竹市敬老卡與愛心卡使用項目及申請有疑問，可撥打1999或與各區公所社政課及社會處洽詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播