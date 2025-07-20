台南新灣橋施工逾2年通了 便橋拆除中

台南永康區與新化區交界的新灣橋拓寬完成，已開放通行。（記者劉婉君攝）

2025/07/20 13:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區新灣橋，是連接永康區與新化區的重要連絡橋梁，因舊有橋梁老舊且路寬不足，於2023年5月展開拓寬工程後，近日已搶先開放通行，便橋正在拆除中，一旁連結社區的巷道也在復建中，整體工程預計9月初完工。

永康區新灣橋位於市道180甲線，舊橋啟用已逾45年，橋面原本只有8公尺，常見汽機車爭道，險象環生。拓寬工程總經費約3.9億元，其中營建署補助約3.1億元，工程總長度515公尺，主橋全長233公尺，橋梁寬度15公尺，跨越鹽水溪，打通當地尖鋒時段的交通瓶頸，縮短民眾通往鄰近台39省道的通勤時間。

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橋梁設計以「波光映景，水漾新灣」做為主軸，水藍色的護欄，融合周邊地景水文元素，道路兩旁並規劃有人行道。

橋梁於上週五（18）日已率先開放車輛通行，今天持續進行便橋的拆除作業，及旁邊便道的修復工程，預計8月20日完成，預計9月全部工程完工後，才會辦理通車典禮。

台南永康新灣橋的施工便橋拆除中。（記者劉婉君攝）

橋梁設計以「波光映景，水漾新灣」為主軸。（記者劉婉君攝）

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