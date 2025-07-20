為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南新灣橋施工逾2年通了 便橋拆除中

    台南永康區與新化區交界的新灣橋拓寬完成，已開放通行。（記者劉婉君攝）

    台南永康區與新化區交界的新灣橋拓寬完成，已開放通行。（記者劉婉君攝）

    2025/07/20 13:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區新灣橋，是連接永康區與新化區的重要連絡橋梁，因舊有橋梁老舊且路寬不足，於2023年5月展開拓寬工程後，近日已搶先開放通行，便橋正在拆除中，一旁連結社區的巷道也在復建中，整體工程預計9月初完工。

    永康區新灣橋位於市道180甲線，舊橋啟用已逾45年，橋面原本只有8公尺，常見汽機車爭道，險象環生。拓寬工程總經費約3.9億元，其中營建署補助約3.1億元，工程總長度515公尺，主橋全長233公尺，橋梁寬度15公尺，跨越鹽水溪，打通當地尖鋒時段的交通瓶頸，縮短民眾通往鄰近台39省道的通勤時間。

    橋梁設計以「波光映景，水漾新灣」做為主軸，水藍色的護欄，融合周邊地景水文元素，道路兩旁並規劃有人行道。

    橋梁於上週五（18）日已率先開放車輛通行，今天持續進行便橋的拆除作業，及旁邊便道的修復工程，預計8月20日完成，預計9月全部工程完工後，才會辦理通車典禮。

    台南永康新灣橋的施工便橋拆除中。（記者劉婉君攝）

    台南永康新灣橋的施工便橋拆除中。（記者劉婉君攝）

    橋梁設計以「波光映景，水漾新灣」為主軸。（記者劉婉君攝）

    橋梁設計以「波光映景，水漾新灣」為主軸。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播