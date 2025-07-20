30年才輪值一次！六房媽五間厝股紅壇動土 近千民眾見證宗教大事

六房媽五間厝股紅壇20日動土。（記者李文德攝）

2025/07/20 14:03

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣六房媽祖明年將從土庫股紅壇過爐到斗南五間厝股，今舉辦五間厝股紅壇動土典禮，近千信眾出席30年輪值一次的宗教盛事，場面熱絡。

六房媽最大特色是有神無廟，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等5股34庄輪流值年奉祀，每年神尊過爐儀式，都吸引超過10萬名信徒隨香，今天五間厝股紅壇動土儀式有文化部文資局長陳濟民、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、中華民國六房媽會理事長徐萬成等人出席。

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張麗善表示，六房媽過爐式在2017年獲文化部登錄為國家級重要民俗，凝聚5股34庄頭信眾的向心力；徐萬成表示，五間厝股分為二重溝、五間厝、紅瓦磘、下埤頭、中埤頭、頂埤頭等6村落，大約每30年才會換一個村莊輪值一次，因此地方信眾都以最高規格迎接，五間厝股過爐將於明年農曆2月擲筊過爐日期，大約都在農曆4月完成過爐。

2026-2027年值年爐主顏徐素芬說，很開心擲了8次聖筊搏得爐主，30年輪值一次非常難得，歡迎明年過爐大典都到紅壇參拜。

六房媽五間厝股紅壇20日動土。（記者李文德攝）

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